Julián Álvarez salva al Atlético de un Deportivo que dejó escapar el empate

El Atlético de Madrid se impuso este 24 de octubre de 2026 al Deportivo de La Coruña gracias a un gol de Julián Álvarez, en un partido que dejó más interrogantes que respuestas.

Este resultado proporciona aire fresco al conjunto rojiblanco, aunque no borra una actuación llena de altibajos. El Atlético mantuvo el control de la posesión gran parte del partido, pero le costó acelerar y encontrar espacios que tradujeran su dominio en oportunidades reales. El Deportivo, en cambio, compitió con orden y tuvo en sus manos una oportunidad inmejorable para llevarse al menos un punto del Metropolitano.

Un gol que cambia el relato

Julián Álvarez apareció cuando su equipo más lo necesitaba. Su gol fue el primero del argentino en el estadio madrileño esta temporada y resultó fundamental para ganarse nuevamente el apoyo de una afición que esperaba una actuación memorable. El público no dudó en corear su nombre con fervor, como si su gol también sirviera como una especie de disculpa colectiva por el rendimiento anterior.

Aunque no brilló en todo momento, el delantero demostró una calidad clave: requiere muy pocas oportunidades para marcar la diferencia en un partido. En un Atlético que parecía estancado, su golpeo permitió a los locales jugar con ventaja y obligó al Deportivo a arriesgar más. Sin embargo, el conjunto de Diego Pablo Simeone no supo aprovechar después los espacios generados con la contundencia deseada.

Tras el 1-0, el Atlético tuvo varias contras para cerrar el encuentro. Alexander Sørloth, el propio Álvarez y Giuliano Simeone contaron con opciones, pero ninguna de ellas concretó. La falta de puntería mantuvo con vida a un Deportivo que llegó a los últimos minutos con posibilidades reales de empatar.

Un Atlético espeso y un Deportivo con premio al alcance

La actuación del Atlético estuvo lejos de los estándares que se esperan de un equipo diseñado para luchar por los grandes objetivos. La circulación fue lenta, la claridad en el ataque escasa y la presión careció de continuidad. El equipo defendió mejor que atacó, pero incluso en su faceta más confiable permitió una última jugada que pudo cambiar el rumbo del partido.

Con el paso de los minutos, el Deportivo fue creciendo. Óscar Gilsanz hizo cambios en su alineación, buscando más presencia en el área, mientras que el Atlético, con cautela excesiva, intentaba proteger su ventaja. El plan visitante, aunque no brillante, sí logró inquietar a la afición local.

La ocasión más clara se dio en los instantes finales. Kevin se encontró con el arco prácticamente vacío, pero su intento se fue a las manos de Jan Oblak. El guardameta esloveno salvó al Atlético de un empate que habría castigado la falta de ambición mostrada por el equipo. El fútbol, en esta ocasión, recompensó al que logró marcar primero y dejó a su adversario con las manos vacías pese a su última gran oportunidad.

Aspecto Atlético de Madrid Deportivo de La Coruña Resultado Victoria por la mínima Derrota ajustada Clave Gol de Julián Álvarez Ocasión final de Kevin Sensación Tres puntos con dudas Competitividad sin premio Factor decisivo Eficacia y parada de Oblak Falta de acierto en el área

Pronóstico: victoria útil, aviso serio

Este triunfo permite al Atlético mantener su dinámica competitiva, pero también deja una advertencia clara. Frente a rivales que cierran los espacios, el equipo debe desplegar más velocidad en la circulación y determinación en los últimos metros. Ganar de esta manera puede parecer una victoria, pero transformar esto en una costumbre podría convertirse en un problema.

No hay datos de apuestas relevantes que añadir al encuentro ya disputado. En cualquier caso, el desarrollo del partido habría dejado en mal lugar a más de un pronóstico: el favorito sufrió hasta el final y el equipo supuestamente invitado terminó cercando el empate. El fútbol, siempre tan aficionado a alterar las expectativas, cumplió con su tradicional capricho.

De cara a los próximos encuentros, Simeone deberá recuperar frescura al ataque y mejorar la producción de sus centrocampistas. El regreso goleador de Álvarez es una excelente noticia, pero el Atlético no puede permitirse depender de un destello aislado ni de la intervención salvadora de Oblak.

Curiosidades del partido