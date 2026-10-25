Cómo, cuándo y dónde ver por TV el clásico Barça-Real Madrid de hoy

El Barça–Real Madrid de hoy, a las 21:00 en el Camp Nou, pone en juego tres puntos y un golpe de autoridad en la lucha por la Liga, en el primer Clásico de la temporada.

Tomás Roncero ya ha encendido la rivalidad con su atrevido «Os vamos a meter cuatro en el Clásico», aunque el pronóstico de AS concede ventaja al Barça por su fortaleza ofensiva y el factor campo.

Mi porra es un 1-2 para el Madrid, con la cautela que exige un duelo donde la tensión y una sola jugada pueden cambiarlo todo.

El fútbol español hará una nueva pausa este domingo, 25 de octubre de 2026, con un Barcelona-Real Madrid que se presenta en la décima jornada de LaLiga.

Es una final anticipada: el equipo catalán busca mantener su liderato, mientras que el Madrid anhela reducir la ventaja en el Spotify Camp Nou.

El partido dará inicio a las 21:00 horas peninsulares, siendo las 20:00 en Canarias.

En España, se podrá seguir en directo a través de DAZN, además de otras plataformas que ofrezcan este canal, como Movistar Plus+ y Orange TV, siempre que los abonados cuenten con el paquete de fútbol. También habrá seguimiento en tiempo real en las plataformas digitales de los medios deportivos.

Horario y televisión

Dato Información Partido Barcelona-Real Madrid Fecha Domingo, 25 de octubre de 2026 Hora 21:00 horas peninsulares Estadio Spotify Camp Nou Jornada Décima de LaLiga EA Sports Televisión en España DAZN Otras opciones Movistar Plus+ y Orange TV con el canal incluido

Los horarios cambian en el extranjero según la ubicación. Así, el comienzo está programado para las 20:00 en Reino Unido, 16:00 en Nueva York, 14:00 en Ciudad de México y 17:00 en Buenos Aires. Las cadenas pueden variar en función del país, por lo que se recomienda revisar la programación local antes de confiar en la guía, que a menudo tiene sorpresas.

Un duelo con la clasificación en juego

El Barcelona parte como líder y tiene la oportunidad de aumentar su ventaja sobre el Real Madrid a nueve puntos. A pesar de un traspié en la fase europea frente al PSG, que ha generado ciertas dudas, puede que esta situación reactive al equipo, que desea responder ante su afición.

El Real Madrid llega con una racha de cuatro victorias consecutivas y ve en este clásico una ocasión perfecta para cerrar la brecha y demostrar su poderío. La Liga todavía tiene mucho camino por recorrer, pero un clásico nunca es un simple compromiso de calendario. Un triunfo del visitante podría cambiar el rumbo del campeonato, mientras que una victoria local intensificaría la sensación de dominio.

El contexto invita a ir más allá del resultado. El Barça intentará establecer una circulación de balón tranquila, ocupando los espacios y, mediante posesiones largas, sometiendo al adversario. Por su parte, el Madrid podría optar por una presión alta, con transiciones veloces y ataques directos. La lucha en el centro del campo será crucial: el equipo que logre superar la primera línea de presión tendrá una ventaja significativa.

Claves tácticas y pronóstico

Una de las cuestiones que suscitan interés es el manejo del balón por parte del Barcelona. Si logran atraer al Madrid y sacar partido de sus extremos, se establecerán cerca del área contraria. Sin embargo, si entregan la pelota en zonas peligrosas, el equipo blanco tendrá la oportunidad de salir rápido, que es precisamente su escenario predilecto cuando el juego se descontrola.

El Madrid, por su parte, precisa mantener la calma. Su reciente trayectoria optimista no garantiza nada; en un clásico, las estadísticas son solo eso, números en el vestuario. Además, el Barcelona cuenta con la ventaja del campo y la responsabilidad de demostrar que su situación en Europa no ha cambiado sus objetivos.

Las casas de apuestas pueden mostrar una ligera inclinación hacia el equipo local debido a su posición en la tabla y la condición de anfitrión, aunque cualquier pronóstico debe hacerse con precaución. En este partido, una expulsión, una acción a balón parado o un error en salida pueden transformar un análisis de noventa minutos en papel en cuestión de segundos.

Curiosidades para calentar el clásico