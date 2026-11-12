Vinícius transforma una tragedia en una nueva esperanza para Zaher

El fútbol se mide a menudo en goles, trofeos y memorables noches.

Sin embargo, este 11 de noviembre de 2026 ha demostrado que también puede ser un vehículo para construir lazos en medio de las ruinas.

Vinícius Júnior ha enviado un emotivo mensaje de aliento a Zaher, un niño sudanés de 13 años que perdió las dos piernas en un ataque de drones en Jartum.

La historia de Zaher salió a la luz gracias a la BBC y llegó al vestuario del Real Madrid.

El niño expresó su admiración por el futbolista brasileño y confesó que su mayor sueño era conocerlo. La respuesta de Vinícius no se limitó a palabras consoladoras: le ofreció la oportunidad de asistir a un partido del equipo merengue y pasar un día juntos en Madrid.

De Jartum a El Cairo

Zaher y su madre, Habibah, estaban en Jartum cuando ocurrió el ataque en 2024. La confrontación entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha convertido la capital en un lugar de destrucción, desplazamientos y severas dificultades para acceder a atención médica.

Habibah relató a la BBC el horror que vivieron en aquel instante. Encontró a su hijo gravemente herido, bañado en sangre y con ambas piernas destrozadas. En los meses siguientes, su prioridad fue asegurar su supervivencia y conseguir un tratamiento adecuado. La escasa atención médica en Sudán les llevó a trasladarse a El Cairo.

En la capital egipcia comenzó un proceso largo y complicado:

Intervenciones quirúrgicas para atender sus lesiones.

Adaptación a dos prótesis.

Meses de fisioterapia para recuperar movilidad.

Apoyo psicológico para lidiar con el trauma.

Entrenamiento para volver a caminar y jugar al fútbol.

Gracias a la recaudación de fondos tras la circulación de su historia, lograron financiar parte del tratamiento. Este proceso no fue inmediato. Zaher debió reaprender a realizar movimientos básicos y acostumbrarse a las prótesis, que, por cierto, deberán ajustarse a medida que crezca.

El mensaje de Vinícius

El jugador del Real Madrid se presentó en un vídeo dirigido de manera personal a Zaher. “He oído tu historia. Sé lo difíciles que han sido estos últimos meses para ti”, expresó el brasileño, antes de animarle a aprovechar sus nuevas prótesis y a reanudar su pasión por el fútbol.

Vinícius también destacó que Zaher merece encontrar la felicidad. Luego llegó la invitación que quedará grabada en su memoria: asistir a un partido del Real Madrid y compartir un día con el delantero. Aunque aún no se ha fijado la fecha, el gesto ya ha mejorado el estado de ánimo del joven.

“Dile que le quiero, que su mensaje me ha alegrado mucho”, contestó Zaher. Poco después, volvió a su habitación con una camiseta de Vinícius. La escena ilustra el poder emocional que tiene un ídolo, cuando la distancia entre una estrella mundial y un niño parece desvanecerse, aunque sea por un breve momento.

Volver a jugar, más allá del resultado

Zaher ya puede andar con sus prótesis y volver a golpear un balón. Esta imagen tiene una clara dimensión deportiva, pero también simboliza la recuperación de su autonomía. Para un niño que anteriormente se unía a sus amigos en el juego, regresar al fútbol es volver a integrar una parte fundamental de su vida y su identidad.

No podemos presentar las prótesis como una solución mágica. Caminar con ellas requiere esfuerzo, balance, revisiones constantes y adaptación continua. También implica la necesidad de un entorno seguro, atención médica constante y recursos económicos. En el caso de Zaher, el deporte se convierte en un motor de motivación, pero no en un sustituto del proceso de rehabilitación.

El fútbol, además, permite que una historia originada en una zona de conflicto alcance resonancia internacional. La repercusión de la BBC facilitó el acceso al tratamiento y vinculó al niño con su ídolo. En esta ocasión, el dato más significativo no se refleja en una clasificación, sino en el recorrido desde una lesión devastadora hasta el primer balón golpeado nuevamente.

La visita al Bernabéu, pendiente de los trámites

El viaje a España está supeditado a cuestiones prácticas como la obtención de documentos, permisos y la evolución médica de Zaher. El conflicto ha hecho que muchos documentos se pierdan y ha dificultado los desplazamientos de numerosas familias sudanesas. Por ello, la invitación requiere una coordinación minuciosa entre el Real Madrid, la familia y las organizaciones que han acompañado al menor.

No hay cifras ni expectativas que puedan medir el valor de una jornada como esta. El único marcador válido será que Zaher pueda estar en la grada, conocer a Vinícius y disfrutar del ambiente del estadio sin que el fútbol le exija nada a cambio. En una época dominada por apuestas, algoritmos y debates interminables sobre rendimiento, resulta crucial recordar que algunas victorias no se reflejan en el acta.

En una temporada saturada de presión, luces y resultados, el próximo gran momento para Vinícius podría no llegar tras un drible, sino en el instante en que Zaher atraviese las puertas del Santiago Bernabéu.