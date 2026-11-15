En Alemania, la intersección entre el fútbol y la política se materializa en una decisión inesperada.

La AfD, un partido de extrema derecha, ha seleccionado al exfutbolista Thomas Berthold como su candidato a la presidencia federal.

La elección se comunicó el 14 de noviembre de 2026, solo cuatro días antes del momento presente, y transforma a este antiguo defensa en una figura central en una carrera electoral que, aunque atractiva para los medios, tiene escasas posibilidades de éxito.

Berthold, quien se consagró campeón del mundo con Alemania en el Mundial de Italia 1990, ahora cuenta con 62 años y no tiene afiliación a ningún partido. Surge como un rostro conocido para un partido que intenta llevar su mensaje más allá de su núcleo habitual.

Al igual que en el fútbol, la política reconoce que un nombre familiar puede acaparar la atención, incluso cuando el resultado está prácticamente decidido.

Una candidatura con un fuerte simbolismo

La designación del exfutbolista se llevó a cabo en una reunión de la dirección federal de la AfD con sus líderes regionales. Sus co-líderes, Alice Weidel y Tino Chrupalla, presentaron a Berthold como un “campeón del mundo sin afiliación política”, argumentando que puede representar a todos los alemanes.

Este discurso combina el estatus deportivo, un perfil independiente y un mensaje político. Chrupalla ha resaltado que Berthold se opuso a las medidas del Gobierno durante la pandemia, describiéndolo como un patriota. El exdefensa se hizo conocido en esos tiempos por criticar las restricciones impuestas por la covid y por difundir ideas vinculadas a teorías de conspiración de la extrema derecha.

Sin embargo, su candidatura enfrenta un camino electoral muy estrecho. La votación tendrá lugar el 30 de enero de 2027 ante la Asamblea Federal, integrada por miembros del Bundestag y representantes de los distintos estados federados. En este contexto, la AfD no cuenta con el apoyo necesario para hacer avanzar a su candidato.

La comparación es reveladora:

Candidato Apoyos políticos Expectativa Ilse Aigner CDU/CSU y SPD Favorita Thomas Berthold AfD Opción simbólica

El bloque conservador liderado por el canciller Friedrich Merz ha brindado su apoyo a Ilse Aigner, una política de la CSU. Esta alianza con los socialdemócratas le otorga una ventaja notable, convirtiendo la candidatura de Berthold en un recurso de visibilidad para la AfD más que una verdadera amenaza en el ámbito institucional.

Del Mundial de 1990 a la política

Berthold nació en 1964 y gran parte de su trayectoria la desarrolló en la Bundesliga. Ha jugado en clubes como el Eintracht Frankfurt, el Bayern Múnich y el VfB Stuttgart, además de haber tenido pasajes por otros equipos europeos. Con la selección alemana, participó en 62 encuentros y formó parte del conjunto que venció a Argentina en la final del Mundial de 1990.

Ese título tiene un significado emocional potente. Alemania se coronó en el Mundial pocos meses antes de completar su reunificación, y la AfD utiliza esa memoria como emblema de identidad nacional. La estrategia es evidente: trasladar al ámbito político una imagen de unidad forjada sobre el césped futbolístico.

Sin embargo, el historial deportivo no se traduce automáticamente en habilidad política. El presidente federal alemán desempeña un papel representativo, promulga leyes, propone candidatos al canciller y actúa como un referente moral de la República. No dirige el Gobierno, pero ocupa un lugar que demanda credibilidad y capacidad de llegar a consensos. Ser un exfutbolista reconocido puede ayudar a ganar notoriedad, pero no asegura la capacidad para gestionar una institución constitucional.

Un salto político con ruido, pero escasas alternativas

La AfD busca presentar a Berthold como un candidato que se sitúa “en el corazón de la sociedad”. Sus oponentes han reaccionado con firmeza. El socialdemócrata Ralf Stegner calificó la propuesta de ridícula y aprovechó para hacer una broma sobre su experiencia en los entrenamientos de cabeza. Esta observación refleja el tono de una campaña que, de momento, parece centrarse más en la provocación que en un debate serio sobre el modelo de Estado.

El nombramiento también se enmarca en una táctica recurrente del partido: optar por figuras externas que aporten renombre y refuercen la sensación de ruptura con la política convencional. Berthold no es miembro de la AfD, pero sus declaraciones durante la pandemia lo han alineado con sectores críticos hacia las instituciones alemanas.

El pronóstico es poco incierto. Aigner aparece como la favorita, y la candidatura de Berthold difícilmente cambiará el panorama. Su impacto se evaluará en otros aspectos:

Aumento de la presencia mediática de la AfD.

Relación entre el patriotismo deportivo y la identidad política.

Captación de votantes atraídos por personalidades ajenas a los partidos tradicionales.

Reapertura del debate sobre los límites entre la celebridad y la representación política.

Curiosidades sobre Berthold y su candidatura

Berthold fue parte del equipo que ganó el Mundial de 1990, celebrado en Italia, y disputó 62 partidos con Alemania. Su carrera incluye equipos como el Eintracht Frankfurt, el Bayern Múnich y el Stuttgart. La elección presidencial está programada para el 30 de enero de 2027, aunque el resultado ya parece predecible, similar a un penalti sin portero. La AfD ha enfatizado que su candidato no está afiliado formalmente a ningún partido. El nuevo presidente sucederá a Frank-Walter Steinmeier, cuyo mandato concluye a inicios de 2027.

Berthold ya levantó la Copa del Mundo; ahora se enfrenta a un escenario político diferente, con reglas claras y un oponente que parte con una ventaja significativa. En esta ocasión, el nombre del campeón parece destinado a impactar más en el ambiente que en el resultado final.