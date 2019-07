Alex Márquez: «Tenía una buena ocasión de ganar la carrera»

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) lamentó su caída en la última vuelta del Gran Premio de Argentina, segunda cita del Mundial, cuando peleaba por la victoria que finalmente se apuntó su compañero Franco Morbidelli, una opción de triunfo de la que quiere sacar «cosas positivas» pese al error final.

«Estoy seguro de que hoy tenía una buena ocasión de ganar la carrera, así que es muy decepcionante haber terminado así. He cometido un error en la última vuelta y no estoy muy seguro de lo que ha pasado, pero a veces pasan estas cosas, y cuando te caes debes levantarte para volver con más fuerza», indicó.

El de Cervera apretó al final pero no pudo cruzar la meta, después de ser quinto en la cita de Catar hace dos semanas. «Quiero dar las gracias a mi equipo, porque destrocé la moto en los entrenamientos y después de realizar varios cambios en el warm-up hoy tenía una moto perfecta para la carrera», afirmó.

«Este año tengo más confianza con neumáticos gastados a final de carrera, pero hoy he cometido un error. No estoy contento, pero me quedo con varias cosas positivas de este fin de semana», finalizó.