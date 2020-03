La Fórmula 1 se contagia de coronavirus: cuarentenas, actos cancelados y protestas a dos días del Mundial

Semáforo rojo para la Fórmula 1. En la recta final para comenzar el Mundial de 2020, la competición está al límite de anunciar su cancelación. Entre polémicas de aplazamientos o competiciones a puerta cerrada, el GP de Australia se prepara para abrir la temporada aunque el coronavirus se empeñe en evitarlo. Una situación que ha generado una gran inquietud en el mundo del deporte.

El último impedimento que ha surgido con la crisis por la epidemia que estremece al mundo señala varios posibles contagios en dos equipos de la parrilla.

Según ha informado McLaren, un miembro de su equipo ha sido puesto en cuarentena, por precaución tras mostrar «síntomas parecidos al coronavirus». «Estamos esperando el resultado de los test pero el resto del equipo opera con normalidad», publicó la escudería en un comunicado.

También en Haas hay dos miembros del personal que han sido aislados y han sido sometidos a pruebas después de haber tenido fiebre recientemente, según informan varios medios.

La Fórmula 1 se ha puesto también las pilas para proteger a sus estrellas. Varias son las medidas que se han tomado para evitar el contagio de estos, pero sobre todo, buscan reducir su exposición hacia los fans.

De esta manera, han prohibido los selfies, autógrafos o interacciones con los fans en el ‘Melbourne Walk’, el paseo a la entrada del ‘paddock’, para así evitar el contagio de cualquier piloto. Asimismo, se ha modificado la sesión de autógrafos de los corredores, que según ha informado la organización del GP, pasará a ser una sesión de preguntas y respuestas, con los protagonistas en un escenario, más lejos del público.

También empiezan a crecer las quejas hacia la celebración de un evento tan multitudinario con una enfermedad muy fácilmente contagiable estando tan presente.

Una de las más sonadas ha sido la que ha dejado un aviador impresa en el cielo, escribiendo «STOP F1», y sumándose a las numerosas peticiones de que el gran premio sea aplazado o bien disputado a puerta cerrada.

Someone has written STOP F1 in the skies above North Sydney. They did it the wrong way around though for Sydney CBD. #F1 pic.twitter.com/eFmWZ5eKZC

— John M Knox ➡️ (@johnmknox) March 11, 2020