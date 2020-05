A rey muerto, rey puesto: Ferrari ‘ficha’ a Carlos Sainz tras la salida de Sebastian Vettel

Sebastian Vettel puso el ‘freno de mano’ a su carrera con Ferrari.

La escudería italiana y el piloto alemán han decidido conjuntamente no extender el contrato que une a ambos más allá de su fecha de vencimiento, al final de la temporada 2020 de Fórmula 1.

“Mi relación con la Scuderia Ferrari terminará al final de 2020. Para obtener los mejores resultados posibles en este deporte, es vital que todas las partes trabajen en perfecta armonía”, explicó el deportista.

“El equipo y yo nos hemos dado cuenta de que ya no existe un deseo común de permanecer juntos más allá del final de esta temporada y los asuntos financieros no han jugado ningún papel en esta decisión conjunta. No creo que sea la forma de tomar ciertas decisiones y nunca lo será”, precisó.

Los rumores sobre una posible marcha del corredor alemán aparecían con regularidad desde hace varias semanas y esas especulaciones apuntaban a un desacuerdo sobre la duración del contrato, debido a que Ferrari solo le propondría una ampliación de un año, con un salario fuertemente reducido.

Sin embargo, Vettel afirmó que “las razones financieras no han jugado ningún papel en esta decisión”.

“Sebastian ya forma parte de la historia de la Scuderia, con sus 14 Grandes Premios ganados, lo que lo convierte en el tercer piloto más exitoso del equipo, mientras que también es el que más puntos ha acumulado con nosotros», informó el director de Ferrari, Mattia Binotto, a través de un comunicado oficial.

«Todavía no hemos logrado ganar un título mundial juntos, lo que sería el quinto para él, pero creemos que aún podemos sacar mucho provecho de esta inusual temporada 2020″.

Tras llegar en 2015 para suceder al español Fernando Alonso, Vettel no ha logrado hasta ahora traer un nuevo título de campeón del mundo a la legendaria escudería italiana, quien viene perdiendo terreno con los seis campeonatos consecutivos, y que podrán ser siete con éste, de Mercedes (cinco de Hamilton y uno de Nico Rosberg). Kimi Räikkonen fue el último en darle un trofeo al Cavalino Rampante en 2007.

A pesar de ser uno de los pilotos de más renombre dentro de la parrilla, Vettel sufrió el año pasado la irrupción de su joven compañero monegasco Charles Leclerc.

El joven de 22 años le robó protagonismo y se impuso como el piloto dominante en Ferrari, donde logró la última temporada dos victorias frente a una de Vettel, permitiéndose quedar delante en la clasificación del Mundial.

Leclerc fue cuarto en el campeonato, mientras que Vettel terminó en quinta posición, su peor resultado desde su llegada a Ferrari.

El talento de Leclerc y la experiencia del alemán rosaron lo polémico en la pasada temporada, en donde llegó a trascender que hubo una especie de “guerra interna” dentro de la escudería entre ambos y un choque insólito entre los dos monoplazas en el Gran Premio de Brasil aumentaron los rumores sobre una relación marcada por los egos.

El nuevo rey

La escudería italiana sabe que ‘a rey muerto, rey puesto’.

Por eso, Carlos Sainz ya ha hablado con Ferrari, y es el favorito en la Gestione Sportiva de Maranello para fichar por el mejor equipo de la historia. Cuestión de días y cerrar las últimas operaciones, según ha adelantado MARCA.

Ferrari contará con un nuevo piloto que, además de talento y una joven edad, exigirá un sueldo mucho menor por supuesto que Vettel o también que Ricciardo (que superan los 20 millones).

Carlos tendría al fin un coche por el que pelear por poles, por podios y por victorias, cada domingo, con el que darse de nuevo codazos con Verstappen y mirar de tú a tú a un gigante como Hamilton o al menos poder medirse.

Carlos cuenta también con un fuerte apoyo de comentaristas, opinadores y habituales del ‘paddock’. Para los expertos de la web oficial del campeonato, es el tercer mejor piloto del año 2019.