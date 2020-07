Vettel aplaude el regreso de Alonso a la F1: «Es un superhombre, puede volver con 59 años»

Los días de Sebastian Vettel en Ferrari están llegando a su fin.

Quien llegó a la escudería de Maranello como el heredero de Michael Schumacher, sale por la puerta de atrás cinco años después, y se va con los mismos campeonatos con los que llegó.

Sin embargo, su futuro aún está en el aire. El piloto alemán no ha informado cuál será su destino, sin embargo, todo apunta a que llegue a Racing Point. El único equipo conocido que le ha planteado una oferta, según destacan los medios alemanes.

Por lo que veo también está habiendo una reacción curiosa en esta red social. Ahora todos los mexicanos que ensalzaban a Vettel para denostar a Alonso, están en contra de Vettel porque le quita el asiento a Pérez 🤣🤣🤣 Que de vueltas da la vida.#Karma — Magic Alonso (@alomgc14) July 14, 2020

«No estoy aquí sólo para participar; no estoy aquí para ‘ser un piloto de Fórmula 1’; no estoy aquí para hacer dinero. He estado en una posición muy afortunada y debería estar bien, a menos que me equivoque por completo», fueron las palabras de Vettel para Sky Sports F1, dejando claro que no pretende estar de paso en la máxima competición automovilística.

Ante las preguntas del expiloto convertido en estrella de la pantalla, Martin Brundle, Vettel, a sus 33 años, no tuvo miedo en afrontar las preguntas acerca de la veteranía.

Y tras recordar el éxito de Schumacher cuando era mayor que él y recordar que «Lewis también es más viejo», se deshizo en elogios hacia Fernando Alonso y habló de su regreso a la pistas de la Fórmula 1: «Fernando es también un superhombre, así que puede volver con 59 años incluso», espetó.