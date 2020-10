El coche se parte en pedazos a más de 400 km/h y esta piloto sale tan campante

La suerte es caprichosa.

Durante la carrera de aceleración estadounidense NHRA Midwest Nationals, el pasado 4 de octubre de 2020, un coche se desmoronó en un impactante accidente que, para asombro de todos, no causó víctimas y ni aun lesiones a la piloto, Leah Pruett.

El accidente ocurrió unos segundos después del arranque, cuando el auto iba a más de 418 km/h.

A esa velocidad se desvió, salió despegado de la pista y se partió en varios pedazos en el aire. Por fortuna, al caer la cápsula de resguardo a tierra, Pruett salió sana y salva.

.@LeahPruett_TF walked away from this UNBELIEVABLE crash during eliminations at the @OfficialMOPAR Express Lane #MidwestNats presented by @Pennzoil. pic.twitter.com/jpvLliDHU2

— #NHRA (@NHRA) October 4, 2020