Tragedia en un rally de Portugal: muere la joven copiloto española Laura Salvo

Siempre está bien volver a casa y este finde tuvo su tanto de especial cargadito de novedades y sorpresas… 1ª posición en el rallye de xixona y MERITAZO extra de @miquel_socias en lo que puede considerarse su debut en rallyes. Muy orgullosa, muy contenta y muy agradecida con el cariño recibido. Mil gracias❤️