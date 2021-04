Marc Márquez: «No nos marcamos ningún objetivo, el límite está en mí mismo”

Marc Márquez (Repsol Honda) no quiere presiones extras en su regreso al mundo del motor.

El piloto de MotoGP ha reconocido que tras volver en el GP Portugal después de 9 meses fuera, por la lesión sufrida en 2020 en Jerez, acude en la misma condición física a la siguiente cita del GP España, en el trazado andaluz, consciente de dónde tiene su límite y el objetivo de seguir sumando kilómetros.

Márquez, pese a volver a un Circuito de Jerez-Ángel Nieto donde tuvo la caída que le provocó la lesión en el húmero derecho, con tres operaciones y 9 meses de baja, aseguró que de Jerez guarda «buenos y malos recuerdos», pero «más buenos que malos».

Así, tiene ganas de dar continuidad a lo vivido en Portimao, siendo séptimo en carrera. «Portimao fue un fin de semana especial en todos los sentidos. Aquí está todo más tranquilo, y es importante porque lo siento como un fin de semana normal. Mi condición física es similar, pero espero pilotar bien y estar mejor», auguró.

«Desde Portimao he entrenado en el gimnasio, un poco de ciclismo, pero tomándolo con calma porque mi cuerpo me pedía cierto relax después de Portimao. Una cosa es el hueso y el músculo, otra es que estoy tomando muchos antibióticos aún y se necesita tiempo para recuperarse. Es difícil sentirse así a los 28 años, pero cuando quitemos los antibióticos todo será más fácil», explicó.

Eso sí, tiene cosas a mejorar respecto a la carrera en el Algarve.

«Volví a ver la carrera de Portimao, mi posición en la moto no es la correcta. Sobre todo en las curvas a derecha, necesito mejorar y el codo derecho no está funcionando del todo bien. Y al principio de la carrera todos me adelantaban en todos los lugares. Pero hice mi ritmo, gané rodaje e hice mi carrera. Es mi pretemporada y necesito hacer kilómetros», reiteró.