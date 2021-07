Los independentistas se lanzan a la yugular de Marc Márquez por mostrar orgulloso la camiseta de España

Los independentistas radicales se han lanzado a la yugular de Marc Márquez por mostrar orgulloso la camiseta de España.

El famoso piloto español de MotoGP decidió lucir la equipación de ‘La Roja’ para brindar su apoyo a una selección que, si bien cayó eliminada en penaltis ante Italia en ‘semis’, ha demostrado un gran potencial bajo la dirección de Luis Enrique.

A través de un tuit lanzó el mensaje: “¡Hoy me apetece ir a entrenar con la camiseta de la Selección! ! A ver si se me contagia la misma fuerza que demostraron ayer. Actitud, ganas y entrega Levantando las manos”.

Hoy me apetece ir a entrenar con la camiseta de la @SeFutbol! A ver si se me contagia la misma fuerza que demostraron ayer. Actitud, ganas y entrega 🙌🏼#Euro2020 pic.twitter.com/2qLf2LUANS — Marc Márquez (@marcmarquez93) July 7, 2021

Sin embargo, los independentistas radicales no han tardado en atacar al piloto catalán por lucir con orgullo la camiseta de España, insultándole y acosándole en las redes social por el simple hecho de no apoyar las ideas separatistas.

El deportista recibió en su publicación ofensas como: “Cuando se estima a un país que te maltrata, algo huele a podrido”, “aquí la Selección española no existe me alegra que hayan perdido”, “yo pensaba que serías un señor y no entrarías en política. ¿O es que has puesto la mano para ponerte esta camiseta?”.

Y hay más: “Te estás volviendo un perdedor. Yo de ti, me negaba a hablar catalán en las entrevistas. De motos sabes mucho, de derechos humanos y justicia?”, “Márquez siempre ha sido un vendido, cuando le convenga se pondrá la estelada o defenderá a VOX”, “Cervera no es España, botifler”, (palabra catalana utilizada como apodo contra los felipistas o borbónicos) y ahora contra los que se sienten españoles).

Ante la oleada de ataques, su hermano Alex Márquez también publicó una imagen con la camiseta de España y le ofreció su apoyo: “Me vengo contigo”.

Me vengo contigo 💪🏼 pic.twitter.com/9yS2IuE10d — Alex Márquez (@alexmarquez73) July 7, 2021

Sin embargo, los intolerantes separatistas una vez más atacaron al también piloto acusándole de tributar en Andorra o de ‘traicionar’ a la ficticia república catalana.