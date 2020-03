Un maratoniano «tramposo» se suicida tras una avalancha de acoso en las redes sociales

Frank Meza logró terminar el Maratón de Los Ángeles de 2019 con un tiempo envidiable de 2.53 horas. Más aún cuando se conoció que el médico hijo de inmigrantes mexicanos tenía 70 años. Sin embargo, lo que se había convertido en uno de los momentos más importantes de su vida, se terminó por convertir en una verdadera pesadilla.

El deportista Derek Murphy lo acusó de haber hecho trampa. Meza pasó de ser un héroe a la diana del ciberbullying a través de las redes sociales. Un camino que comenzó a destruirle internamente y que terminó con su fatídico suicidio: “No puedo continuar mi vida mientras todo el mundo me ataca”, dejó grabado en un video para su familia, momentos antes de saltar al concreto que cubre el lecho de Arroyo Seco.

Con el final de la vida de Meza, quien cofundó el grupo de corredores jóvenes latinos Aztlan Track Club, la familia del médico responsabilizó directamente a Murphy y a quienes lo acosaron a través de las redes sociales. Sin embargo, la muerte del corredor hizo que la espiral de odio se voltease en contra quien realizó la primera denuncia.

“Tus objetivos no son nobles ni justificables”; “Eres un perdedor que no tiene nada mejor que hacer”; “¿Por qué no te metes con el deporte profesional, te da miedo?”; “¡Debería darte vergüenza a ti! Tienes las manos manchadas con su sangre»; “Gran trabajo con Meza: ¿a quién le destruirás la vida a continuación?”.