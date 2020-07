KO fulminante en la UFC: La ‘Reina de la Violencia’ casi destroza la pierna de su rival

Por eso le dicen la “Reina de la violencia”.

Ariane Lipski dio una clase magistral, mostrando cómo se ejecuta una de las sumisiones más brutales que se haya visto en la UFC dejó atónitos a todos.

La brasileña sorprendió a aficionados y colegas de las competición cuando casi destroza la pierna de su rival, Luana Carolina, cuyo grito aún se está escuchando en la ‘Fight Island’ de la UFC.

Lipski selló el segundo final más rápido en la división de peso mosca femenina, la joven de 26 años hizo gala de su apodo con una exhibición devastadora que encendió las redes sociales.

La agonía se transparentó en el rostro de Carolina, hasta que el árbitro intervino para detener la pelea.

El excampeón Henry Cejudo fue uno de los que le pidió al presidente de la UFC que le entregara a Lipski un cheque de bonificación de 50 mil dólares por su esfuerzo mientras los espectadores quedaban atónitos con el final de la brasileña.

That finish from Lipski is one of those moments where you know it’s going to be horrific even before it’s completed just because of the positioning.

Feels like one of those spots where you just say, “Yeah, you got me; don’t bother mangling my knee” and tapping early.

— E. Spencer Kyte (@spencerkyte) July 19, 2020