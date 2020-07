Mike Tyson vuelve a boxear con 54 años

“He Vuelto”. Con este mensaje el legendario púgil daba a conocer la noticia de que volverá a subirse al ring, calzarse los guantes de boxeo y dar pelea una vez más para que todos podamos disfrutarlo.

El ex campeón del mundo, a los 54 años de edad, anunció su regreso al Boxeo para un combate de exhibición donde enfrentará a un gran rival: Roy Jones Jr, gloria del boxeo mundial de los últimos 20 años, campeón en 4 categorías diferentes (mediano, supermediano, medio pesado y pesado).

Durante las últimas semanas hemos sido testigos del duro entrenamiento y el cambio radical en el físico de Tyson. El hombre con más de medio siglo de vida, parece estar haber recobrado décadas de vida, pero ¿estará listo para una pelea? Quienes lo hemos visto desde sus comienzos a mitad de los años 80` queremos creer que estará al nivel de las expectativas generadas.

Por su lado, Roy Jones Jr, no tiene pensado cumplir el rol de partenaire. El ex campeón también ha dado muestras de estar en perfectas condiciones atléticas a sus 51 años y querrá darse el gusto de ganarle, aunque sea en una exhibición, a la leyenda Mike Tyson. “Estoy feliz de que esta pelea entre Mike Tyson y yo suceda! Siempre estuve listo y también lo estaré esta vez. Quiero que todos mis fanáticos me apoyen y sintonicen. Será épico” publicó Roy en sus redes sociales.

Según anunció la empresa Legend´s Only League, el combate constará de 8 asaltos, y se utilizarán guantes de 12 onzas. Además, está previsto un atractivo show que acompañará a la pelea principal. Ha sido confirmada una pelea previa entre Nate Robinson, ex base de los Bulls y los Knicks, y el youtuber Jake Paul, quienes ya estuvieron calentando las redes sociales. Por si fuera poco, la música en vivo vendrá de la mano de artistas como Snoop Dog, Lil Wayne, Future, The Weekend y Pitbull entre otros.

La exhibición se llevará a cabo el 12 de septiembre en Dignity Health Sports Arena de Los Angeles, contará con la aprobación de la comisión atlética del estado de California. La empresa Legend´s Only League, de la cual Tyson es accionista, dio a conocer la noticia de que será transmitida en Pay-per-view, por la plataforma Multimedia Thriller y otras redes sociales.

Desde que se retirara del Boxeo, luego de su derrota contra el irlandés Kevin McBride, nuestro querido y excéntrico Mike Tyson, ha sido noticia a través de los años por sus locuras y acciones en contra de ley, fuera del ring; es sabido que ha perdido la mayor parte de la fortuna que supo amasar en sus años de apogeo deportivo, declarándose en bancarrota en el año 2003. Hace varios años que vive tranquilamente en su mansión de Phoenix, con su nueva esposa, hijos, 16 hectáreas de cultivos de marihuana para consumo propio y su conversión al veganismo. Pero hoy, es imposible no alegrarse con que vuelva a ser notica por lo que mejor sabe hacer, pelear.

Pareciera que todos los condimentos necesarios estarán presentes para una noche vibrante de puños, experiencia, nostalgia y un espectáculo digno de las estrellas que bailarán en el ring.