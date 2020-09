Pöstlberger se retira del Tour de Francia tras llevarse el picotazo de una abeja en la boca

Lo que faltaba. El Tour de Francia ha registrado un nuevo abandono en el transcurso de la 19ª jornada. Y no por agotamiento o enfermedad.

Se trata del austriaco Lukas Pöstlberger, corredor del equipo Bora, quien tuvo que bajarse de la bici tras ser atacado por una abeja en plena etapa.

El picotazo de la abeja en la boca produjo a Pöltsberger una reacción anafilática, por lo que tuvo que retirarse para ser trasladado a un hospital, informó su equipo a través de las redes sociales.

🇫🇷 #TDF2020

A bee stung Lukas in the mouth. 😱

hope he will be fine 🙏 pic.twitter.com/IqOsXxgMBf

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) September 18, 2020