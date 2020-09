El KO más sexual de la UFC: Adesanya masacra a Costa y lo humilla acercándole los genitales

Cuando una celebración es más humillante que la propia derrota generalmente hay problemas, eso fue lo que ocurrió en el evento principal del UFC 253 celebrado en Abu Dhabi.

Israel Adesanya venció a su contendiente en el segundo asalto con una arremetida de golpes, para protegerse, el brasileño Paulo Costa se giró y quedó boca abajo, y a partir de allí comenzó la humillación del nigeriano que se mantuvo como campeón del peso mediano.

Después de eso comenzó bailar, se encaró con los miembros del equipo de Costa y expresó verbalmente lo que ya había dicho con sus movimientos.

«Envuelvo mi pene alrededor de mi cintura, ¡ese sí que es un jodido cinturón negro!», dijo Israel Adesanya. Un comentario que llegaba después de que en días anteriores a la pelea Costa lanzara a Adesanya un cinturón blanco para burlarse de su nivel de jiu jitsu.

Costa, con el orgullo herido ya ha pedido a Dana White, presidente de la UFC, una revancha para resolver el asunto, aunque quizás pueda ser mucho peor. La UFC aún no se pronuncia, pero todo apunta a que habrá una segunda pelea entre el nigeriano y el brasileño que estaba invicto.

«Estaré al 100% para pelear con él y lo haré pagarlas», expresó Costa.

Paulo Costa says that “something happened” before the fight, but he will be 100% for the rematch with Israel Adesanya. #UFC253 pic.twitter.com/XAVE8xK8EL

— Current MMA (@current_mma) September 28, 2020