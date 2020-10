Monika Tochlikova y ‘el crujido del escorpión’

No te acostarás sin saber una cosa más, que dice un viejo refrán español. Y en cualquier terreno.

La eslovaca Monika Tochlikova se convirtió en protagonista absoluta del torneo Bellator 247 de la Ultimate Fighting Championship (UFC) al ganar una pelea aplicando una llave poco común, que inmovilizó por completo a su contrincante.

En el encuentro preliminar de artes marciales mixtas (MMA) celebrado este 1 de octubre de 2020 en Milán, Tochlikova obligó a la francesa Jade Joranda a arrojar la toalla al aplicarle un ‘superguard’, una llave que también es conocida como ‘El crujido del escorpión’.

