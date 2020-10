Escándalo en la NFL: Un jugador publica una foto en las redes pero olvida que tenía un porro

Después de estar una semana de baja por lesión, el jugador de la NFL Jamal Adams regresó para liarla.

Este domingo 5 de octubre de 2020 por la noche, el jugador publicó una foto en sus redes sociales en la que aparece de pié viendo un partido de fútbol, pero no se dio cuenta que tenía un porro en la mesa de fondo.

El jugador notó de inmediato su error y volvió a subir la imagen sin el porro en la mesa, pero ya era demasiado tarde porque los fanáticos se dieron cuenta de inmediato.

Afortunadamente para Adams, no pueden suspenderlo por fumar marihuana. El acuerdo de negociación colectiva firmado recientemente por la NFL incluía una nueva política de drogas en la que los jugadores solo enfrentarán una pequeña multa por fumar marihuana y no una suspensión.

