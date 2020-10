Escándalo en el boxeo: Tras un resultado ajustado, descubren que el juez estuvo distraído con el móvil

Se desconoce si estaba enviando mensajitos de WhatsApp o viendo otro combate por YouTube, pero la tremenda pillada al juez Terry O’Connor se ha convertido en un escándalo.

El mundo del pugilismo está escandalizado, las imágenes no paran de difundirse y no es para menos.

El hombre encargado de asignar los puntos, según lo que observa en el cuadrilátero, estaba totalmente distraído en uno de los asaltos. La negligencia es de tal magnitud, que los propios promotores del vencedor así lo reconocieron.

What goes around always comes round https://t.co/fODpKOzpE0

Lo más polémico del hecho, es que el duelo entre Lewis Ritson y Miguel Vázquez terminó con la victoria del primero en una ajustada y polémica decisión de los jueces.

Terry O’Connor es un reconocido árbitro británico, sin embargo, ahora se despiertan las suspicacias pues dio la victoria a su compatriota Lewis Ritson (117-111). La cosa se pone color de hormiga porque otro juez vio ganador en el intercambio de golpes a Vázquez y ahora el asunto está siendo sometido a una investigación.

LEWIS RITSON WINS IT! ⚫⚪

A split decision for the Newcastle man. The scores were 116-113 Vazquez, 117-111 Ritson, 115-113 Ritson.

That was controversial. How did you score it? pic.twitter.com/N1kRmONHln

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 17, 2020