‘El Terremoto’ piensa en el retiro tras recibir un uppercut ‘mortal’: «Caí desmayado, no recuerdo nada»

Los fanáticos del boxeo temieron lo peor.

El mexicano Leo Santa Cruz (32) cayó tendido en la lona, no hubo reacción al conteo tras el uppercut que le propinó el campeón estadounidense Gervonta Davis.

El invicto Davis –24 victorias (23 por KO) y ninguna derrota–, dio un espectáculo con uno de los nocauts más impresionantes del año. Además conservó el cinturón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y se acreditó la de peso ligero junior de la misma asociación.

Leo Santa Cruz, de 32 años, vio las imágenes de su derrota y tras verse desmayado en el cuadrilátero, anunció que está analizando la posibilidad de retirarse y disfrutar de su familia.

El púgil mexicano, ex campeón de cuatro divisiones, fue sometido con un explosivo uppercut de izquierda en el sexto round que lo dejó totalmente inconsciente durante dos minutos, en su pelea en el Alamodome de San Antonio (Texas).

¿Vive? — Javi Schurman (@JaviSchur) November 1, 2020

«Me contragolpeó y me agarró»

En una conversación con «ESPN Knockout» El Terremoto abordó lo ocurrido en la pelea, anunció que charlará con los más cercanos a él, incluido su padre y al mismo tiempo entrenador, y después tomará una decisión.

«Afortunadamente estoy bien, estoy sano», subrayó el púgil mexicano. «No salí con victoria, pero agradezco a toda la afición su apoyo, su buena disposición, con todo el corazón. (Davis) Me atrapó, pero gracias a Dios estoy aquí», señaló Santa Cruz.

«La gente se quedó preocupada por cómo caí, yo también, ahorita miré cómo caí, desmayado, yo no recuerdo cuando me agarró, yo nada más me caí, no sentí nada. Pero sí caímos mal. Fue mi error tres derechas al mismo tiempo porque él la estuvo estudiando y me dijo, en la tercera lo voy a contragolpear, la tiré y me contragolpeó y me agarró», consideró al repasar las imágenes de su derrota.

Además, agregó que «quiero pasar tiempo con la familia, descansar. Y la verdad es que voy a hablar con mi equipo, con mi padre, a ver qué planes tienen o qué quieren que haga, a ver si sigo boxeando o nos retiramos».