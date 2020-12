Boxeo: El mexicano ‘Canelo’ Álvarez destrona al invicto Callum Smith y se corona campeón del peso supermediano

Un fenómeno el boxeador mexicano.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es nuevo campeón súper mediano de la AMB y el CMB.

«Trece meses sin pelear, hice un buen trabajo ante un peleador de mucho mayor estatura. Me siento muy contento, Smith es un gran peleador y aquí estamos de regreso, gracias a toda la gente, vamos a seguir haciendo historia. Esta es la era del Canelo».

El boxeador mexicano derrotó por decisión unánime (119-109, 119-109 y 117-111) a Callum Smith, quien perdió el invicto como profesional.

Regreso ganador para el mejor libra por libra del momento, que ahora lució en las 168 lb.

La actuación del Canelo fue aplastante desde el inicio y los números finales lo respaldan.

El mexicano lanzó 126 golpes de poder por 55 de su rival y por si fuera poco firmó un 57% de efectividad.

This jab fake from Canelo to set up the uppercut 👏 pic.twitter.com/gsr4Itvjb6

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2020