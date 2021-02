Zuluzinho, el gigante brasileño de la MMA, derriba a su rival con un sólo golpe y celebra erróneamente su victoria

Lo de Zuluzinho se las trae. Wágner da Conceição Martins, que es su verdadero nombre, tiene 42 años, mide más de de dos metros, pesa 177 kilos y es hijo de Rei Zulu, la leyenda del ‘vale tudo’, que ahora ejerce como su entrenador.

Zuluzinho, luchador brasileño de la MMA, se echó en la lona satisfecho como un oso tras merendarse el panal de miel, después de derribar de un fuerte golpe en la cabeza al ruso Yusup Shuáev.

Lo hizo Zuluzinho tras pensar erróneamente que ya había ganado un combate del evento AMC Fight Nights, celebrado este 23 de febrero de 2021 en la ciudad rusa de Sochi.

Zuluzinho drops Shuaev at the bell and thinks the fight is over. Amazing pic.twitter.com/OQNhdIVdGZ

— caposa (@Grabaka_Hitman) February 23, 2021