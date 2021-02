Fallece Alfredo Quintana, el internacional portugués de apenas 32 años

Alfredo Quintana ha fallecido este viernes 26 de febrero a los 32 años.

El portero internacional portugués no logró superar la parada cardiorrespiratoria que sufrió durante el entrenamiento de su equipo, el FC Oporto, según ha confirmado la Federación de Balonmano de Portugal.

«Nunca imaginé que hablaría de Alfredo Quintana por este motivo. Ni siquiera tengo palabras que puedan explicar lo que siento en este momento. Solo se me ocurre pensar que la grandeza, pero también la vulnerabilidad como humanos, no tiene límites. Compartimos muchos momentos juntos y me cuesta imaginar que ya no estará con nosotros para seguir dejando huella en este nuevo camino. Se echará de menos como deportista, pero sobre todo como persona, por difundir siempre alegría, ilusión y vida. Lo siento profundamente», declaró el seleccionador luso, Paulo Pereira.