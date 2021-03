El escalofriante instante en que se lesiona Ryan Crowley: «Me arranqué completamente el tendón pectoral del hueso»

Fíjese en las imágenes del vídeo que insertamos debajo.

Mire con atención lo que que ocurre en el hombro derecho del atleta Ryan Crowley y observe lo que ocurre con los músculos, la piel y los tendones entre la axila y el pecho. Produce escalofríos.

La carrera de Ryan Crowley como fisicoculturista pudo haber terminado este fin de semana, tras una sesión de ejercicios de pesas en el gimnasio.

El entrenamiento, con un peso enorme, le provocó una impactante lesión que lio obligó a pasar por el quirófano.

Ryan Crowley completely ripping his pec tendon off the bone whilst trying to incline bench 220kg 😳🤢

Look how Larry Wheels is able to just hold the bar like that though pic.twitter.com/TgULx6mrW2

— Mozam (@TheMoz_M) March 20, 2021