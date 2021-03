MMA: el japonés sigue golpeando a su rival tras ganar por nocaut y desata una bronca antológica

Un tarado este Tsuyoshi Sudario, que hace honor a su apellido o se le fue la olla, lo que se entiende dada la adrenalina que segregan los que se dedican al MMA.

El fornido luchador japonés de artes marciales mixtas derrotó en cuestión de segundos a su compatriota Kazushi Miyamoto durante el evento RIZIN 27, celebrado este 21 de marzo de 2021 en Nagoya, Japón.

Miyamoto —quien debutaba en la MMA— cayó rápidamente a la lona y mientras intentaba ponerse de pie, Sudario lo sorprendió con un golpe certero en la barbilla del que no se pudo recuperar, apenas a los seis segundos de combate.

Records being broken left and right!

Sudario breaks the record for the fastest KO in RIZIN history, scoring a 6-second KO win against Miyamoto!

Stream the last 4 fights here:

🇺🇸 https://t.co/Mi4AiMpNGQ @livenowglobal

🇯🇵 https://t.co/KeydVIWlMN

#RIZIN27 #RIZIN #MMA pic.twitter.com/mO1Z0IVX5u

— RIZIN FF English (@rizin_English) March 21, 2021