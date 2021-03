UFC: Ngannou noquea a Miocic con un gancho y se corona como nuevo campeón de peso pesado

Cambio en la cumbre.

El luchador camerunés de nacionalidad francesa de artes marciales mixtas, Francis Ngannou, se llevó este 27 de marzo de 2021 el título de campeón de peso pesado de la UFC.

Lo logró tras noquear a su rival croata-estadounidense Stipe Miocic durante el evento UFC 260, que se celebró en Las Vegas (EE.UU.).

En el segundo asalto, Ngannou mandó a Miocic contra la jaula de un izquierdazo, pero este se levantó.

Entonces, ‘The Predator’ le propinó un gancho izquierdo y lo dejó K.O.

Aunque mucha gente piense que es un deporte ‘salvaje’ donde todo vale, se trata de una mezcla de estilos y habilidades donde el respeto entre luchadores es fundamental.

