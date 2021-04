WWE: la maciza Mandy Rose tiene su momento patoso camino del ring y arden las redes sociales

Le puede pasar a cualquiera, pero lo tremendo es que a la bella Mandy Rose le ha pasado en directo, con millones de personas mirando y en el momento en más ufana se sentía.

La nortemaricana Amanda Rose Saccomanno , que tiene 30 años y ademas de luchadora profesional es modelo y fisicoculturista, tiene ascendencia italiana e irlandesa.

Nació y se crio en Westchester County, New York, asistió a Yorktown High School, donde centro su atención en la danza.​

Más tarde obtuvo su título de licenciatura en Iona College, con especialización en patología del habla.

Fue coronada World Beauty Fitness & Fashion Bikini Champion en 2014.

Actualmente trabaja para la WWE en la marca Raw bajo el nombre de Mandy Rose.

En 2015, obtuvo el segundo lugar en el concurso de la WWE, WWE Tough Enough.

Ese mismo año, firmó un contrato con la WWE y se unió al reality show Total Divas.

La luchadora de la WWE, Mandy Rose, protagonizó un momento incómodo durante el evento WrestleMania, que se celebra este 10 de abril de 2021 en Tampa (Florida) y se transmite en directo.

Rose se estaba dirigiendo al ring junto con otra luchadora, Dana Brooke, cuando cayó hacia atrás.

El incidente rápidamente se ha convertido en objeto de chistes en la Red.

That Mandy Rose wipeout was definitely the highlight of the match lol the fact that I have to watch Natalya & Tamina two nights in a row is pretty nauseating though #Wrestlemania pic.twitter.com/TVtRipfSS4

— Levi Alcorn (@LA_Greatest) April 11, 2021