Acusan al mítico Lance Armstrong de usar un motor en su bicicleta: «Fue su mayor estafa»

Del árbol caído todo el mundo hace leña, reza un viejo refrán español que al mítico Lance Armstrong le tiene que resonar mucho en los oídos estos días.

El gran ciclista estadounidense, que fue suspendido de por vida del deporte profesional por dopaje sistemático, ha vuelto a ser motivo de polémica tras ser acusado de utilizar un motor oculto en su bicicleta para mejorar su rendimiento en las competiciones.

«Lance Armstrong es la mayor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial», afirma Jean-Pierre Verdi, exjefe de la Agencia Antidopaje Francesa, en una reciente entrevista con el diario Le Parisien en la que acusó al ciclista de ‘doping tecnológico’.

«Muchos me dijeron que no debía abordar las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero si las leyendas se sustentan en algo… también creo que tenía un motor en la bicicleta».