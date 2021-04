La boxeadora Ebanie Bridges se pesó en bragas para pelear, porque estaba invicta, y perdió el combate

Es un fenómeno Ebanie Bridges. Tiene 34 años la australiana, mide sólo 1,55 y hasta este 11 de abril de 2021, no había perdido un combate en su vida.

Este sábado la australiana Bridges y la británica Shannon Courtenay se enfrentaron por el título mundial del peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo.

Tras una intensa pelea de 10 asaltos, Bridges sufrió la primera derrota de su corta carrera y la europea se llevó el cinturón vacante por decisión unánime de los jueces.

Courtenay no la tuvo fácil. Su contrincante lució más fuerte y constante en los primeros asaltos, pero la vencedora supo aprovechar las oportunidades, y a la mitad de la pelea conectó un golpe que dejó a Bridges con una terrible hinchazón en el ojo izquierdo. Esta se negó a rendirse a pesar de que su ojo se cerró casi por completo.

La australiana recibió gran castigo en el noveno episodio, que fue determinante, y en una decisión controvertida su esquina la dejó seguir pese a la lesión.

Seems that @SkySportsBoxing thought @EbanieBridges eye injury came from punches. @DAZNBoxing @ChrisLloydTV all caught it, accidental clash of heads but clearly this is what started the injury. pic.twitter.com/TkA32Sz0FN

— I MIGHT be wrong but.. (@deep19695254) April 11, 2021