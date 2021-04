El ‘youtuber’ Jake Paul noquea a un luchador profesional de MMA

Se entiende la tristeza de porque la gente estaba con él y salía como favorito.

Pero no hay enemigo pequeño en la MMA.

El famoso y sobre todo controvertido ‘youtuber’ Jake Paul ha salido victorioso tras enfrentarse al luchador profesional estadounidense de artes marciales mixtas (MMA) Ben Askren, en una de las peleas de boxeo más esperada del Triller Fight Club-

El combate se celebró este 17 de abril de 2021 en Atlanta, en EE.UU.

Durante el evento principal de la velada, el bloguero de 24 años dio la bienvenida Askren, de 36 años, quien acababa de salir de su retiro de la lucha.

Al poco tiempo de haber iniciado el primer asalto, Paul le propinó un certero puñetazo de derecha que acabó desplomando a su contrincante sobre la lona.

The ringside view of Jake Paul’s TKO. @ESPNRingside pic.twitter.com/YgasSH1Br4

Askren consiguió ponerse de pie, sin embargo, estaba visiblemente afectado por el golpe, por lo que el juez decidió detener la pelea al minuto 1:59, declarando un nocaut técnico.

Tras su derrota, Askren admitió que protagonizó una pelea «decepcionante».

Por su parte, el ‘youtuber’ no se guardó emociones y celebró a lo grande el triunfo que lo ayuda a seguir impulsando sus inicios en el boxeo.

«Han pasado cuatro meses, he estado en el campo de entrenamiento todos los días», comentó Paul asegurando que la victoria era bien merecida.

.@jakepaul has stopped Ben Askren in the FIRST ROUND!

Did you agree with the stoppage?#TrillerFightClub pic.twitter.com/GqbsSlnuxA

— FITE (@FiteTV) April 18, 2021