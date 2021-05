¡Viva México!: la brutal oleada de golpes de ‘Canelo’ Álvarez que dejó hecho un trapo a Joe Saunders

Es una bestia y reparte estopa como si no hubiera mañana, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Alvarez.

Lo dejó patente la madrugada de este 8 de mayo de 2021 con la tremenda serie de puñetazos que propinó a Billy Joe Saunders, durante el octavo asalto, que mandó al hasta entonces invicto británico al hospital y a él le permite unificar los cinturones de peso supermediano.

La pelea se celebró este sábado en Arlington, Texas.

Uno de los golpes dejó a Billy Joe Saunders con una grave herida en su ojo derecho.

Ante esta situación, ‘Superb’ decidió no disputar el noveno asalto y ‘Canelo’ se apuntó la victoria por nocaut técnico.

