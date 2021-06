Jon Rahm forzado a abandonar el Memorial Tournament, en el que iba líder, al dar positivo en Covid-19

Tremenda la mala suerte de Jon Rahm.

El español había dado una exhibición en la tercera ronda del Memorial Tournament.

El jugador de Barrika se había colocado líder destacado con una vuelta espectacular de 64 golpes. Tenía seis de ventaja sobre Patrick Cantlay y Scottie Scheffler, pero nada más acabar su ronda, en el mismo green del hoyo 18, le esperaban dos miembros del equipo médico del PGA Tour para comunicarle que había dado positivo en Covid-19 y que por tanto debía retirarse del torneo y permanecer en aislamiento los próximos diez días.

Un desastre. Rahm no se lo podía creer mientras los médicos trataban de consolarlo.

Jon Rahm…with a 6 shot lead at Memorial…finds out AFTER HIS ROUND that he’s tested positive for COVID-19.

That means he has to withdraw. As the leader by 6…

Just unbelievable. pic.twitter.com/AqtqNA75kH

— TJ Eckert (@TJEckertKTUL) June 5, 2021