La Montaña de Game of Thrones reta a Mike Tyson a un combate de boxeo

El actor islandés Hafthor Júlíus Björnsson, conocido por interpretar a Gregor “La Montaña” Clegane en Game of Thrones, quiere enfrentar a uno de los grandes del boxeo.

Su carrera como boxeador recién comienza, pero parece que está entusiasmado con la idea de subir todo lo que pueda al cuadrilátero y medirse ante grandes exponentes de este deporte. Tras su debut en una exhibición, admitió que le gustaría pelear con Mike Tyson.

Björnsson, de 32 años, quien fue proclamado el “hombre más fuerte del mundo”, dijo en diálogo con el periódico The Sun que no descarta subir al ring para enfrentarse a Tyson, el legendario púgil que a los 55 años todavía tiene mucha potencia en sus puños.

“Si Mike Tyson quisiera pelear conmigo, no diría que no. Me sentiría honrado de sentir su poder”, afirmó en declaraciones que difundió el citado medio inglés.

La Montaña ya tuvo su primera experiencia enfrentando al británico Steven Ward, un rival 60 kilos menos pesado pero que es profesional del boxeo (13-1-0, 4 KO). La pelea de exhibición terminó en empate, pero el actor islandés logró hacer trastabillar a Ward en el segundo asalto con un golpe. Posteriormente, el púgil de Belfast pudo conectar un fuerte golpe en la cara del gigante que terminó sangrando en el tercer y último asalto.

Ahora se preparaba para un combate más que esperado, ya que iba a medirse contra Eddie Hall, quien también se ha proclamado en su momento como “hombre más fuerte del mundo” (2017), pero la pelea prevista para el 18 de septiembre se pospuso porque Hall se destrozó el bíceps durante uno de sus entrenamiento tuvo que ser operado.

Como su preparación estaba en marcha y no quiso tirar esos meses de trabajo a la basura, Hafthor Björnsson decidió buscar un nuevo rival y acordó subirse al ring para medirse ante Devon Larratt, uno de los mejores luchadores de brazos de todos los tiempos, quien ha ganado 53 de sus 61 combates de lucha de brazos. No Limits, como se la apoda, es un ex miembro de las Fuerzas Armadas Canadiense y su récord de pulseadas es impactante. Actualmente, es el poseedor del ‘Legacy Hammer’, el premio más prestigioso de este deporte.

No es la pelea que La Montaña tenía en mente pero le servirá para mantenerse en ritmo y soñar con un enfrentamiento ante Mike Tyson, quien después de hacer una fantástica carrera, con 50 victorias y 6 derrotas, ha vuelto al boxeo en noviembre de 2020 tras haber estado 15 años retirado. Se midió a Roy Jones Jr. en un duelo a ocho asaltos que terminó en empate.