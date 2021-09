El gran Holyfield vuelve al ring a los 58 años y es humillado y noqueado en un solo asalto

Tristeza, porque ha sido muy grande.

A sus 58 años, el ex campeón mundial de los pesos pesados Evander Holyfield cayó el 11 de septiembre de 2021 por nocaut técnico en el primer asalto de su combate ante la estrella de artes marciales mixtas Vitor Belfort

Todo, con el ex presidente estadounidense Donald Trump ejerciendo de comentarista en el casino Seminole Hard Rock de Hollywood (Florida).

Por cierto que el expresidente de EEUU fue recibido entre aplausos por el público del evento.

Entre la audiencia, que ovacionó al exlíder del país, aparecieron pancartas con los mensajes ‘Trump 2024’ y ‘Take America Back’.

Watch. This is amazing. pic.twitter.com/hq2IsEcPGs

Massive chants of «WE LOVE TRUMP» and «SPEECH» erupt at the Holyfield vs Belfort fight as President Trump MC’s with @DonaldJTrumpJr

Belfort desencadenó una ráfaga inicial de golpes que terminó con Holyfield resbalando entre las cuerdas.

El legendario púgil estadounidense se rehízo, pero después fue enviado a la lona por otra combinación de Belfort. Holyfield superó la cuenta pero después de recibir otra ráfaga sin alcanzar a conectar ninguno, el árbitro detuvo la pelea pese a los reclamos del estadounidense.

Belfort tenía programado luchar con Oscar De La Hoya, quien regresaría al ‘ring’ luego de su retiro en 2008 tras perder a manos de Manny Pacquiao.

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.

No obstante, el mexicano-estadounidense tuvo que desistir debido a que se contagió de covid-19.

Holyfield (44-10 con dos empates y 29 nocauts) aceptó la pelea con Belfort con ocho días de antelación después de que Oscar de la Hoya se borrara.

La última pelea oficial de Holyfield, de 58 años, tuvo lugar en el 2011 y un año después se retiró del box, dejando atrás un total de 44 victorias, 10 derrotas y dos empates.

El año pasado había anunciado que volvería al boxeo.

IT IS ALL OVER! @vitorbelfort STOPS EVANDER IN THE FIRST!!!

Catch the replay!#TRILLERFIGHTCLUB LIVE RIGHT NOW ON #FITE!

[ #HolyfieldBelfort | https://t.co/jpCvXLI1j3 ] pic.twitter.com/IwQgJUqQBB

— FITE (@FiteTV) September 12, 2021