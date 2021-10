MMA: el ruso Fiódor Yemeliánenko noquea al estadounidense Timothy Johnson en menos de 2 minutos

El luchador ruso de artes marciales mixtas Fiódor Yemeliánenko noqueó al estadounidense Timothy Johnson durante un combate celebrado este viernes durante el evento Bellator 269, en Moscú.

‘The Last Emperor’ requirió solo de un minuto y 46 segundos para acabar con su rival.

De esta manera, el veterano de MMA ruso, que participó en su primera pelea desde el 28 de diciembre de 2019, consiguió su 40.ª victoria y mantiene seis derrotas en su carrera deportiva.

🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!

What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa

— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021