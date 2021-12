Carolina Marín no jugará el Mundial de Huelva

Se confirma lo peor: la onubense Carolina Marín no disputará «su» Mundial. El torneo que arranca este próximo domingo 12 de diciembre y finalizará el 19 de ese mismo mes se jugará en Huelva.

Lo que iba a ser una fiesta en su honor y una cita muy especial, no hubiese sido posible organizarlo si la galáctica española no hubiese alcanzado la gloria en los mundiales de 2014, 2015 y 2018, en un deporte liderado principalmente por las asiáticas.

La andaluza y su equipo decidieron ya hace tiempo no forzar la rodilla izquierda después de romperse el ligamento durante un entrenamiento que le dejó sin Juegos el 28 de mayo de este año.

Carolina en un vídeo explicó:«A día de hoy lo que más me importa es la salud». A sus 28 años, la rotura del ligamento cruzado y la afectación al menisco interno y externo la dejaban con pocas opciones de luchar por el título al no estar al 100% y han optado por ser prudentes.

La española dijo:

«Iba a ser demasiado arriesgado. Han pasado sólo seis meses. Cuando me rompí el cruzado había ganado cuatro torneos de cinco, estaba motivada, con confianza y disfrutando. Me frené por completo. Mentalmente ha sido muy duro. Ya lo vi todo muy negro al perderme los Juegos y pensar en el Mundial me hacía dudar mucho. Los tres primeros meses tuvimos que ir muy, muy lento por el menisco interno, para que soldase bien. A partir de ahí y del OK del médico he ido avanzando poco a poco».