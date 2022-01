El rugby abraza a Alfie, el deportista de 12 años que sufría bullying por su peso

La grandeza del rugby es por todos conocida. La disciplina que mejor representa los valores del deporte (donde el compañerismo y la empatía están por encima de la ‘violencia’ que siempre se le presupone) lo ha vuelto a hacer.

El mundo del rugby se ha volcado con el pequeño Alfie. El deporte característico por el respeto a las reglas que deben practicar tanto los jugadores como el público ha mostrado su apoyo total a un niño galés de 12 años marginado por su peso.

En el deporte en el que se fomenta la sociabilidad y el respeto con el famoso ‘tercer tiempo‘ donde tanto árbitros como entrenadores, jugadores y parte del público comparten bebidas, comidas y charlas al finalizar los encuentros han sumado un valor más -si es que no lo tenía ya- a su lista: la empatía.

Y Alfie Pugsley ya lo sabe. El pequeño de tan sólo 12 años después de sufrir episodios de bullying por su físico, la denuncia de su padre en redes sociales por esto se ha vuelto viral y el mundo del rugby no ha dudado en abrazar al joven galés, que se ha convertido sin querer en todo un símbolo.

Todo comenzó cuando los ofensivos comentarios a una fotografía del pequeño provocaran un conmovedor mensaje de su padre en redes sociales. “Tuve que eliminar un mensaje de Facebook porque un idiota puso un comentario diciendo que mi hijo es demasiado grande para jugar con los menores de 12 años y que no está sano. Si la gente pudiera saber cuánto trabaja para ponerse en forma y cómo de baja es su confianza en sí mismo. No te preocupes Alfie, yo siempre seré tu mayor fan”, escribía el padre de Alfie, Mark Pugsley.

“Fue una pena cuando vi el comentario, porque Alfie no tiene mucha confianza en sí mismo y apenas ha empezado a creer en su capacidad y a darse cuenta de lo importante que es para el equipo. Empezó a ir a clases en el gimnasio y quiere ir caminando a todos lados en vez de tomar el transporte público”, comentó Mark Pugsley en una entrevista con el portal Wales Online.

La denuncia no tardó en hacerse viral y lo que ocurrió en las 48 horas siguientes fue inesperado y emocionante. Jugadores, entrenadores, periodistas y personalidades de todos los ámbitos comenzaron a replicar la publicación de Mark Pugsley alentando a Alfie.

Desde el el excapitán de los All Blacks, Jérôme Kaino al fiyiano Nemani Nadolo, pasando por otros grande como el internacional francés Matthieu Jalibert. Todos ellos dieron su apoyo a Alfie.

“Alfie, escuché decir durante toda mi juventud que era demasiado pequeño, demasiado delgado, demasiado delgado. Cuando leo la publicación de tu padre, me duele el corazón. Nunca pierdas la esperanza. Cree en tus sueños. Tu papá es tu fan número uno. Yo soy el segundo”, publicó Jalibert en sus redes sociales.

Especialmente emocionante y cariñoso ha sido el mensaje del exjugador de los All Blacks Jerome Kaino: “Hola, Alfie, sigue disfrutando y trabajando duro, amigo. Nuestro precioso deporte es para todos, personas de todo tipo y también de todas las formas y tamaños. Mantiene esa sonrisa en tu cara, hermano y sigue con ese increíble trabajo”.

Hey Alfie, you keep having loads of fun & working hard mate, our beautiful game is for ALL genders, people from ALL walks of life & also ALL shapes & sizes, keep that smile on your face brother & keep up the awesome work. 👍🏽🙌🏽❤️

Los comentarios en los perfiles oficiales de los All Blacks, los British&Irish Lions o la selección de Francia de Rugby han sido una constante con un mensaje común: “El rugby es para todos”.

Alfie, we’re behind you.

Be proud of who you are, because you’re amazing.

Be proud to have the most wonderful dad in the world.

Don’t forget that, whoever you are, or where you come from, we’ll welcome you.

𝗕𝗲𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗿𝘂𝗴𝗯𝘆 𝗶𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆𝗼𝗻𝗲.

We love you ❤️ https://t.co/1ju1vtV0EP

— France Rugby (@FranceRugby) January 24, 2022