UFC: Tony Fergurson recibe esta brutal patada y no recuerda el resto de la pelea

Bestial. Produce escalofríos.

Una de las imágenes más impresionantes del pasado fin de semana en el mundo del deporte tuvo como protagonista a Tony Ferguson, famoso luchador de UFC, quien ha revelado que sufrió pérdida de memoria tras recibir una brutal patada al mentón en su caída por nocaut ante Michael Chandler en uno de los combates que formó parte del UFC 274.

El Cucuy, que era el favorito de los hinchas, dio detalles de su calvario.

Ferguson, de 38 años, quien recibió una violenta patada en el rostro durante el segundo asalto del enfrentamiento de peso ligero contra Chandler, reveló sus sensaciones durante ese lapso de tiempo en el que estuvo tirado en el octágono y preocupó a todos los presentes en el Footprint Center de la ciudad de Phoenix (Estados Unidos).

“Recibí una gran patada en el mentón el sábado pasado dentro de ese octágono. Me noqueó durante un largo tiempo. Fue una sensación aterradora no recordar nada desde el inicio del segundo round hasta que llegué a la ambulancia”, confesó el Cucuy a través de sus redes sociales.

Ferguson, quien fuera campeón interino de peso ligero, fue transportado inmediatamente al hospital para realizar los controles médicos pertinentes. Su tomografía computarizada demostró que no había daños preocupantes, aunque no era evidente que el golpe de Chandler lo había afectado bastante.

La Comisión de Boxeo y MMA de Arizona le otorgó al Cucuy una suspensión médica de 60 días luego de esta terrible derrota para su carrera. Esto implica que no podrá competir ni participar en ningún entrenamiento de contacto a menos que reciba la autorización de un médico.

La derrota ante Chandler fue la cuarta consecutiva en la carrera de Tony Ferguson, que venía de ser derrotado en sus tres combates anteriores frente a Justin Gaethje, Charles Oliveira y Beneil Dariush. En ese sentido, Dana White, el presidente de UFC, dijo en la conferencia de prensa posterior a la pelea que lo mejor será que se tome un tiempo libre.

“Se lo vio muy bien en el primer round pero el nocaut fue brutal. Lo que creo que debe suceder ahora es que Tony necesita tomarse un tiempo libre después de ese KO. No sé qué sigue para él pero no es como, ‘Dios mío, Tony fue dominado y parece que no pertenece aquí’. Tony estaba haciéndolo bien hasta que lo atraparon. Y sabes que en este juego cualquiera puede quedar atrapado con cualquier cosa”.

Por su parte, el Cucuy Ferguson escribió un extenso mensaje en las redes sociales donde habló sobre cómo debe mejorar para el futuro:

“Agradezco a Dios todos los días que hice el viaje de regreso a la realidad. Más allá de las bromas, no quise asustarlos a todos, debería haber hecho las cosas de manera diferente, como mantener mis ‘manos en alto y la barbilla hacia abajo’. Tengo muchas cosas en las que trabajar, no solo competir. Una batalla a la vez. No soy perfecto de ninguna manera, pero continuaré esforzándome para lograrlo dentro y fuera de la sala de práctica. Mis movimientos están bien, mis huesos están intactos y excepto por un ligero dolor de cabeza por las mañanas, me alegro de estar de vuelta y hacer lo que amo. Quiero ser mejor que ayer, no para nadie más sino para mí”.