Pádel individual: cómo se juega

La gente suele jugar al pádel en pareja, no en solitario. Pero en la actualidad muchos centros deportivos disponen de pistas individuales para este tipo de juego.

En general, el pádel es practicado por parejas que han entrenado juntas y consiguen grandes resultados a la hora de competir. Pero también puede ser practicado de forma individual si un jugador no tiene conexión con otra persona para jugar como compañeros, lo que le ofrece la posibilidad de disfrutar este deporte sin tener un acompañante de equipo.

El pádel ha llegado a ser tan popular que la gente ha empezado a crear variantes del mismo, ya que a veces no hay suficientes personas para jugar por parejas. Pero el modo individual también ha surgido porque muchos jugadores quieren medir sus habilidades o practicar. Sin embargo, en el pádel individual aún no se ha estandarizado un conjunto de reglas, por lo que no existe ninguna competición oficial para esta modalidad.

¿En qué consiste el pádel individual?

En realidad, no hay reglas oficiales para esta variante del pádel, de modo que los jugadores pueden elegir las suyas propias. Por lo general, esta práctica solo se realiza en sesiones de entrenamiento o cuando un jugador practica por sí mismo. Sin embargo, es importante mencionar que el pádel individual se lleva a cabo de forma diferente en una pista convencional y en una pista modificada.

Cuando el pádel individual se practica en una pista tradicional, normalmente el jugador se coloca al otro lado de la pista, pero en diagonal a su oponente. Siempre debe golpear en dirección a su contrincante. Si envía la pelota al frente, el punto no es válido.

Cuando se juega al pádel uno a uno en una pista modificada, no es necesario jugar en diagonal o cruzado. La pista es diferente y está acondicionada para que haya solo un jugador en cada lado de la pista.

Esta modalidad de pádel es una gran manera de evolucionar porque ayudará al jugador a tener más control sobre la pelota, lo que hará que sus golpes de revés, globos y voleas sean más precisos. También le permitirá desarrollar mejor sus habilidades cuando comience a practicar, especialmente si utiliza palas de Bullpadel, las mejores para los que se inician en este deporte.

Como la pista es más pequeña, el jugador requiere ser más preciso en sus golpes. Esto evitará que la pelota pegue en el cristal. Por otro lado, la intensidad del juego también es más alta, por lo que la resistencia de los jugadores aumentará conforme sigan practicando.

¿Cómo son las pistas de pádel individual?

La diferencia principal entre los dos tipos de pádel es que las pistas convencionales tienen 10 metros de ancho por 20 de largo, mientras que las de pádel individual tienen 20 de ancho por 6 metros de largo. Sin embargo, los demás factores —medidas de los cristales y altura de la red— son idénticos en ambas modalidades.

Entrar en una pista de pádel individual es una sensación totalmente diferente, ya que se puede percibir que los cristales tienen menos metros de distancia. Por lo tanto, al golpear la bola, los jugadores debe apuntar bien para evitar darle a los cristales. Los golpes paralelos son los mejores cuando se juega en este tipo de pista.

Juego cruzado en el pádel individual

El pádel individual en modo cruzado permite jugar en una pista estándar, de tal forma que no es necesario alquilar una pista individual para poder practicarlo y disfrutar de este deporte.

En esta variación del pádel individual, la dirección de la pelota siempre es diagonal. Los jugadores se alternan jugando en el lado derecho y en el izquierdo, es decir, los puntos impares se juegan en un lado y los pares en el otro.

El pádel tradicional, al jugarse en pareja, requiere un buen trabajo en equipo, complicidad y estrategia conjunta con el compañero. En el pádel individual el jugador tiene que confiar en sí mismo en lugar de apoyarse en un compañero. En cualquier caso, con cualquier modalidad se puede disfrutar mucho de este deporte.

Diferencias entre pádel individual y en pareja

La principal diferencia entre las dos versiones de pádel es el número de personas que juegan. En el pádel individual, solo hay una persona por equipo, mientras que en el tradicional hay dos jugadores en cada lado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, también hay diferencias en cuanto al tamaño de la pista: la individual mide 20 x 6 metros, mientras que la tradicional es de 20 x 10 metros.

La pista más pequeña de pádel ayuda a mejorar el control, la técnica y la rapidez de los movimientos. La modalidad individual requiere más precisión para que la pelota no golpee las paredes, por lo que al jugar en una pista más grande, el jugador notará su mejora.

En la pista individual se pueden ejecutar la mayoría de los golpes, incluyendo globos, reveses y voleas. Sin embargo, no es recomendable realizar este último porque puede dar ventaja a su oponente. Además, el saque también puede variar ligeramente en el pádel individual porque la zona de recepción solo mide 3 metros.