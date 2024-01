Airsoft, el deporte de moda

Atravesamos una época de actividades al aire libre; en una época de conocer nuevas experiencias. Ambos factores sirven para comenzar a entender cómo el Airsoft se ha convertido en un entretenimiento en auge. Si a estos elementos los combinamos con una dosis de ejercicio físico; de una inyección de adrenalina; de juntarse y jugar junto con los amigos; y de simular una actividad bélica (con sus protecciones) entendemos el éxito del Airsoft, y donde la tienda de airsoft Ranger es una visita obligada entre los amantes de este deporte que engancha a quienes lo practican.

Decimos que engancha porque todos esos ingredientes ejercen un claro poder de atracción, pero también porque el Airsoft suele emplearse por muchas empresas como una forma de hacer equipo al trasmitir esa máxima de que todo objetivo se alcanza de manera grupal. Asimismo, estamos ante una actividad accesible para todas las personas. Una serie de ventajas que sitúan a esta actividad como un referente dentro de las actividades de ocio. Eso sí, siempre y cuando se conozcan todos los pormenores necesarios para alcanzar ese máximo disfrute.

Se trata de conocer una serie de nociones básicas, de adaptarse a los modelos adecuados a cada persona (o grupo), de aplicar una serie de tácticas y, por supuesto, de equiparse de forma correcta para no ya disfrutar de esta actividad, sino para evitar cualquier tipo de percance físico. Las protecciones son el punto álgido de este deporte. Si nos acompañas a lo largo de este texto, conocerás de forma rápida y sencilla todo aquello que te llevará a vivir una experiencia única. Y a repetir, claro.

¿Airsoft? Sus orígenes se remontan a los años setenta del siglo pasado, concretamente en Japón. En el país del sol naciente se creó un juego que recreaba un escenario bélico entre dos equipos que debían alcanzar una serie de metas. Y no, no hay comparación posible con otros juegos como el paintball, a excepción de los terrenos donde suelen practicarse. En los años 80 se popularizó en Estados Unidos y en la década de los 90 acabó aterrizando en España.

Durante toda práctica de esta actividad suelen emplearse réplicas de armas militares convencionales. Se obtiene así una mayor dosis de realismo, como sucede en cuanto a la munición. Se utilizan bolas fabricadas en PVC biodegradable de unos seis milímetros de grosor y con un peso no inferior a los 20 gramos y no superior a los 40 gramos. Y sí, se necesita contar con un permiso de armas. No entiendan esta actividad como un ejercicio meramente bélico. El Airsoft trasmite una serie de valores relacionados con la disciplina, el honor, el respeto y la colaboración en equipo.

Una serie de valores que se ponen en juego en los conocidos como campos cerrados o campos abiertos. ¿Qué diferencia existe entre ambos conceptos? Los primeros son escenarios con un ambiente militar que se recrear en espacios interiores, como unas naves industriales. Los segundos, obviamente, se refiere a esa misma actividad que se desarrolla dentro de un entorno natural. Si se juega en un campo cerrado no habrá problemas del clima y está orientado a partidas ágiles. Un campo abierto deberá estar acotado por temas de seguridad de personas ajenas al juego al tiempo que contribuye a partidas más estratégicas porque el realismo es muy natural.

El juego comienza con dos equipos que deben buscar eliminarse mediante el impacto de alguno de los balines, siempre y cuando esas armas no se hayan disparo en distancias cortas. Asimismo, en función de cada partida se establecerán una serie de disparos máximos. Estos son aspectos genéricos, puesto que en cada encuentro se establecerán una serie de normas distintas en función de los participantes. Hablamos a la vuelta de participantes que hayan sido eliminados; captura de sitios estratégicos o recrear hasta partidas bélicas con un claro acento histórico. Hay diferentes niveles.

El Airsoft debe ser un juego seguro y, por este motivo, el equipamiento resulta fundamental. No deben escatimarse costes en las adquisiciones de una vestimenta con un toque militar y deportivo, así como de unas protecciones homologadas que nos garanticen nuestra seguridad. ¡Apunten estos consejos!

Ropa: la vestimenta debe ser transpirable y cómoda, que nos permita movernos con comodidad. Obviamente, no olviden ese diseño de camuflaje que nos ayudará a esquivar los balines.

Calzado: no estamos ante un ejercicio físico intenso, pero debemos adquirir unas botas altas que sean duras y nos sujeten perfectamente, especialmente si participamos en una partida en campo abierto. El terreno será más escarpado.

Chaleco: es un complemento indispensable no sólo en materia de protección del pecho y espalda, sino porque la mayoría de los chalecos cuentan con diferentes zonas para llevar otros accesorios como los balines o cargadores. Las protecciones en las partes bajas también serán aconsejables.

Máscara: bien es cierto que las gafas son un elemento imprescindible para poner a buen resguardo los ojos, pero esto debe complementarse con el uso de una máscara fácil que nos proteja de un disparo inesperado sobre el rostro. Y tampoco olviden los guantes como otro complemento de seguridad.

Conociendo, y cumpliendo estos mandamientos, estarás preparado para disfrutar de una gran partida de Airsoft. El resto de las cuestiones técnicas, como qué estrategia emplear se irá conociendo con la frecuencia con la que juegues, aunque los expertos aseguran que siempre hay que moverse en equipo, comunicarse constantemente, mantener la calma, afinar puntería y dejarse llevar.

¿Y dónde practicarlo? Esta respuesta es sencilla. En la revista pasa en Madrid puedes ver los mejores campos para practicarlo. ¡No tienes excusa!