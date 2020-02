El punto imposible de Nadal a Federer que dejó a los dos tenistas muertos de risa

Si alguien llegó a pensar que se iba a tratar de un simple amistoso, se equivocó.

Roger Federer y Rafael Nadal se la pasaron muy bien en el choque bautizado «The Match in Africa», pero no por ello dejaron de lado su talento y su hambre por la victoria.

El partido de exhibición lo ganó Roger, (6-4; 3-6; 6-3), pero la jugada del encuentro se la llevó Rafa Nadal, el tenista español dejó con la boca abierta a los asistentes. Primero se pudo quitar una bolea que iba directamente hacia su humanidad y luego se inventó una volea imposible con giro, Federer no pudo alcanzarla y tras las risas del español, ambos se partieron de risa.

Es lo que tiene cuando no se trata de una competición oficial.

Se trató de un encuentro solidario en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), al cual asistieron 51.954 espectadores y donde también compartieron cancha con Bill Gates y el comediante Trevor Noah.

La Fundación Roger Federer organizó el evento, con el objetivo de recaudar más de un millón de dólares para los proyectos educativos del suizo en el sur de África, algo que consiguió, los fondos obtenidos alcanzaron los 3,5 millones de dólares.

También disfrutaron los presentes de un encuentro de dobles. Nadal jugó con Trevor Noah y ambos se enfrentaron a Federer y a Bill Gates.

El dueño de Microsoft se dio el lujo de ganarle un punto al mallorquín y junto con Federer se llevó el partido con un 6-3, aunque para ser honestos, el buen rollo y las bromas constantes de Noah y Nadal se llevó el disfrute y el apoyo del público.

Might this be the greatest rally of all time? 😅#MatchInAfrica pic.twitter.com/0LEPBLlWm2

— Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020