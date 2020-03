El coronavirus se carga al Indian Wells: suspenden el primer Masters 1.000 del año por temor al avance de la enfermedad

El coronavirus se lleva otro gran evento internacional, en esta oportunidad uno del mundo del tenis como lo es el Indian Wells.

Se trata del primer Masters 1.000 de la temporada del 2020 y que se llevaría a cabo en EE.UU, y el mismo fue suspendido por razones de seguridad, según afirmó el extenista Tommy Haas, que es director del torneo, la decisión fue tomada por «la salud y la seguridad de la comunidad local, los aficionados, los jugadores, los voluntarios, los patrocinadores, los empleados, los vendedores y todos los involucrados en el evento es de suma importancia», una situación que ha llevado a los organizadores del evento a sentirse «muy decepcionados», según un comunicado del BNP Paribas Open 2020.

La decisión fue tomada debido a que el Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside declaró el domingo 8 de marzo de 2020 la emergencia de salud pública para las ciudades desérticas al este de Los Ángeles, donde se encuentra Indian Wells, que albergaría el torneo durante dos semanas.

Ha sido más importante la seguridad de los vecinos y la salud ante el avance del coronavirus, «No es de interés público de los aficionados, jugadores y áreas vecinas que este torneo continúe. Todos tenemos que unirnos para proteger a la comunidad del brote de coronavirus», afirmaron desde el Departamento de Salud Pública del Condado de Riverside, en California (EEUU).

Rafa Nadal se pronunció en su cuenta de Twitter para lamentar el hecho, y dijo que, además de estar «triste» por las consecuencias del coronavirus, se encontraba evaluando «qué es lo siguiente» y en espera de «prontas soluciones por parte de las autoridades».

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.

