Feliciano López pega un raquetazo en los morros a Clara Ponsatí y Puigdemont

El tuit de Clara Ponsatí (que después borró) en el que escribió “de Madrid al cielo” después de la situación que está provocando el coronavirus en toda España y más fuerte todavía en la capital, ha indignado a muchísima gente.

Famoso o no, persona, al fin y al cabo.

Y uno de ellos fue el tenista Feliciano López, que mostró así su malestar en las redes sociales:

Siempre los mismos dando la nota…vergüenza ajena! — Feliciano López (@feliciano_lopez) March 15, 2020

La bajeza moral de algunos sale a relucir en momentos tan delicados como el que estamos viviendo.MISERABLE — Feliciano López (@feliciano_lopez) March 15, 2020

Me quedé corto antes cuando dije miserable.. https://t.co/nhqc2dPu4G — Feliciano López (@feliciano_lopez) March 16, 2020

Y dicho todo esto, sólo se aburren los tontos:

Aunque la ex consellera de Educación catalana borró su tuit, le está cayendo la del pulpo.

Son muchos, aunque ninguno en el Gobierno autonómico catálan o el periodismo barcelonés independentista los que le ha echado en cara su vergonzoso mensaje, entre ellos el portero español Pepe Reina:

Hace falta ser hp🤬🤬🤬🤬 https://t.co/uQNgZPKT3D — Pepe Reina (@PReina25) March 15, 2020

Pepe Reina juega en la Premier, pero sigue con interés todo lo que pasa en España y en la política español. No le importa meterse en polémicas para defender su postura. Eso le ha hecho discutir, alguna vez, con Rufián y ser virar por otras opiniones. No esconde lo que piensa y no ha querido esconderse ante la sentencia de Ponsatí.