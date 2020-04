Feliciano López sacude al ministro Garzón, quien en lugar de preocuparse del paro que viene se pone a recordar la II República

A la hora de la verdad, se pone de nuevo en evidencia que tienen mucho más sentido común y criterio nuestros deportistas que esa peste de políticos que nos ha caído encima.

Feliciano López se ha mostrado muy crítico con un tuit de Alberto Garzón, ministro de Industria.

El dirigente de Izquierda Unida ha conmemorado con una foto y un mensaje el aniversario de la proclamación de la II República en España, el 14 de abril de 1931.

Lo ha hecho escasas horas antes de que el FMI anunciase que se avecina un monumental descalabro para España: la economía se desplomará un 8% y el paro regresará a tasas del 20%.

Pues el ministro del ramo, que no ha destacado nunca por sus muchas luces, se ha dedicado a jugar a rojillo en las redes sociales:

«¡Buenos días! Hoy es 14 de abril, y tal día como hoy en 1931 se proclamaba la II República y se abría un tiempo de libertad, democracia y esperanza para las clases trabajadoras de España. ¡Salud y República!».

Eso, escribió el ministro, a lo que el tenista le replicó con una crítica.

«¿Rompemos el confinamiento para celebrarlo? Nos importan otras cosas al 99,9% de los españoles…», señaló, al respecto del contexto que está viviendo ahora mismo el país y cómo lo están afrontando.

Este mensaje propició que la turba podemita se lanzara en tromba contra Feliciano López, quien fiel a su profesión empezó a responder como si fueran bolas en un peloteo.

Gracias x lo de multimillonario,no lo sabía..Lo redistribuir va en función del nivel de mediocridad?Te va a tocar poquito.. Si has levantado alguna vez una copa como esta de grande fuera de un garito estamos en el mismo nivel de mediocridad.😀 https://t.co/J8k4vx9Sw7 pic.twitter.com/mT1Y3asnhF

A uno le dijo que cuando levante copas «fuera de un garito» le avisase; a otro, que hablar de vinos no es opulencia; a un tercero que sólo quería señalar la mediocridad que reina en según qué personas…

En definitiva, el gran Feli se despachó y defendió a gusto de quienes le criticaban.

Opulencia x compartir los vinos con mis seguidores?Fuiste corriendo a ver el precio del vino no?Eso ya dice mucho..de los demás vinos no viste el precio?La foto es una demostración de mi nivel de mediocridad en el tenis,eso no me hace ser más o menos en la vida https://t.co/GtkMYMfAlN

— Feliciano López (@feliciano_lopez) April 14, 2020