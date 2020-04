Roger Federer y su ‘revolución’: «¿Soy el único que piensa que es el momento para que el tenis masculino y femenino se unan?»

Al igual que la mayoría de los deportes en el mundo, el tenis atraviesa momentos de incertidumbre por la pandemia de coronavirus.

En ese contexto, varios jugadores han expresado su preocupación por la falta de amparo de las entidades que regulan la disciplina a nivel profesional, y el suizo Roger Federer salió a dar la cara haciendo una propuesta revolucionaria: unir al tenis masculino con el femenino.

Mientras se recupera de una lesión en su rodilla y espera la reanudación del circuito, que se encuentra paralizado a causa del COVID-19, el jugador suizo de 38 años se ha mostrado muy activo en redes sociales. Fue a través de esa vía donde propuso fusionar a la ATP y la WTA.

“Solo me preguntaba … ¿Soy el único que piensa que ahora es el momento para que el tenis masculino y femenino sean uno solo? Estoy imaginando una fusión entre la WTA y la ATP. No hablo de fusionar la competencia en la cancha, sino de fusionar los organismos que supervisan las giras profesionales de hombres y mujeres”, escribió el ex número 1 del mundo.

Sus mensajes fueron replicados rápidamente por muchos de sus seguidores, lo que llevó a Federer profundizar su idea:

“Probablemente debería haber sucedido hace mucho tiempo, pero tal vez ahora es realmente el momento. Es confuso para los fanáticos cuando hay diferentes sistemas de clasificación, diferentes logotipos, diferentes sitios web, diferentes categorías de torneos.”

También inmediatamente apareció la aprobación de varios colegas, entre ellos el argentino Diego Schwartzman –que citó su publicación en Twitter y le agregó emojis de aplausos– o Nick Kyrgios, quien respondió afirmativamente, justo después de que criticar a la ATP por demorarse en ayudar económicamente a los tenistas de ránking más bajo.

“Han dejado a los jugadores en la sombra. Es una manera muy pobre de actuar, esa es la verdad”, disparó el australiano.

A ellos se sumaron algunos pesos pesados como Rafael Nadal y Simona Halep, dos ex número 1.

“Ya sabes por nuestras discusiones que estoy completamente de acuerdo en que sería genial salir de esta crisis mundial con la unión del tenis masculino y femenino en una sola organización”, escribió el jugador español. “No eres el único”, le contestó la rumana.

Roger Federer expresó su idea de fusionar a la ATP y la WTA para crear una única entidad que regule el tenis masculino y femenino a la vez (AP)

La propuesta de Roger Federer, máximo ganador de títulos individuales en torneos de Grand Slam (20) y quien más ha mantenido el puesto número 1 en el ranking de la ATP (310 semanas), claramente responde a que el tenis necesita encontrar soluciones ante los problemas financieros y deportivos que a traído el coronavirus.

“Estos son tiempos difíciles en todos los deportes y podemos salir de esto con dos organismos debilitados o con una entidad más fuerte”, agregó el legendario tenista suizo.

El 21 de abril de 2020, ambas asociaciones, junto a la ITF y las federaciones de los cuatro Grand Slam, habían anunciado que que trabajarían de manera conjunta en el fondo para la ayuda de jugadores. Aunque los principales actores del tenis ya piensan en dar un paso más grande.