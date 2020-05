Rafa Nadal ‘destroza’ la promesa del Gobierno: «No quiero nueva normalidad, quiero la normalidad de antes»

Rafa Nadal no está dispuesto a entregarse de brazos abiertos a una “nueva normalidad”.

A pesar de que es un concepto que ha ‘vendido’ el Gobierno de Pedro Sánchez para dejar entrever que las cosas cambiarán con el fin del confinamiento, no todos quieren que haya un cambio radical. El famoso tenista es uno de ellos.

El deportista, durante una entrevista con Enrique Yunta en ‘ABC’, reconoce que “se habla de nueva normalidad y yo quiero una antigua normalidad, la de antes”.

Lejos de las promesas de una “nueva normalidad”, para Nadal el objetivo está claro: “Yo quiero recuperar mi vida, quiero que la gente se pueda abrazar, quiero que la gente se pueda ir feliz a trabajar, que la gente se pueda reunir sin miedo”.

“Confío en que eso volverá a ser así, no quiero un mundo muy cambiado”, explica. Sin embargo, es consciente que el COVID-19 tendrá un impacto en la sociedad española y en la internacional.

“Claro que hay cosas que se tienen que cambiar, nos tenemos que adaptar, tenemos que aprender lecciones, pero hay muchas cosas que me gustan como están. El concepto de familia, de amigos, de unión… son vitales”, sentenció.

Pies de plomo

A pesar de tener las ideas claras, el reconocido tenista confiesa que mide cada una de sus palabras. “Como persona pública, siento que tengo que ir con pies de plomo con todo lo que digo”.

En este sentido, explica que “tengo muy claro cuáles son mis opiniones sobre lo sucedido, pero no tengo ninguna opción de expresarlas porque cualquier cosa que diga se va a tomar de una manera o de otra”.

Lejos de querer protagonizar polémicas o sumergirse en debates políticos, Nadal deja claro que “ahora mismo, no me apetece, no tengo que hablar. Cuando se pase, ya será el momento de valorar lo que ha sucedido”.

Ataques de Podemos

La precaución de Nadal viene ratificada por el impacto que tuvo la entrevista que realizó con el Diario Mallorca, donde mostró su descontento con la gestión sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez.

El actual número dos del mundo criticó la falta de medios en lo hospitales “durante mes y medio hemos convivido con noticias muy desagradables, pero la actitud del personal sanitario ha sido memorable y la realidad es que es una pena que no se haya podido disponer de los medios que necesitaban”.

Unas palabras del tenista mallorquín que han molestado a amplios sectores de la izquierda, siempre de uñas contra Rafa Nadal por sus nada ocultas muestras de patriotismo sin complejos, algo que no se lo perdonan sobre todo en Podemos.