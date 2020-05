El COVID-19 reaviva la rivalidad entre Rafa Nadal y Novak Djokovic: «Se tendrá que vacunar si quiere jugar al tenis»

Rafa Nadal y Novak Djokovic reavivan su rivalidad. Incluso, sin tener las raquetas en mano.

Los deportistas han ‘chocado’ por la última decisión de la ATP. La institución advirtió que iba a ser necesario que los tenistas se vacunen contra el coronavirus (cuando se lance la vacuna) para que el circuito se retome.

La decisión parecía ser acertada, pero sin embargo encontró al número 1 del mundo en la vereda opuesta: “Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado a darme una vacuna para poder viajar”, sostuvo Novak Djokovic.

Rafael Nadal fue quien respondió al serbio.

“Nadie puede exigir a nadie. Cada uno es libre, pero si perteneces a un circuito, quizá uno tenga que estar regido por las normas que exija el circuito, si obliga a vacunarse para protegerse a todos, pues Djokovic se tendrá que vacunar si quiere seguir jugando al tenis al máximo nivel, o yo. Cada cual tendrá que cumplir. Si la ATP o la ITF nos obliga a ponernos una vacuna para jugar al tenis, pues nos la tendremos que poner. Igual que tenemos restricciones de no tomar muchísimos medicamentos por cuestiones obvias de controles antidopaje. Es un tema de cumplir las reglas”, aseguró a La Voz de Galicia.

Lo cierto es que el serbio, ganador de 17 títulos de Grand Slam, ya ha manifestado sus molestias al respecto, pero parece que terminará cediendo: “Tendré que tomar una decisión. Yo tengo mis propios pensamientos sobre la cuestión y, aunque esos pensamientos podrían llegar a cambiar, no lo sé”.

Por su parte, Nadal se mostró preocupado por la situación y manifestó que según su opinión no habrá partidos oficiales por lo menos hasta 2021: “Creo que no vamos a jugar este año. Ojalá me equivoque”.

Perspectiva

“Si me hubiera pasado esto con 21 años, habría pensado qué desastre, pero tienes toda la carrera por delante. A una edad avanzada te quitan opciones de ganar títulos importantes para la historia de cada uno. Y más allá de títulos, te han quitado la felicidad de seguir haciendo lo que te gusta, pero ha sido para todos, no solo para los tenistas. Para cualquier persona, los planes de viajes, de hacer una cosa u otra. Hay que ser responsables y pensar en lo que de verdad importa”, explicó.

En lo que respecta al circuito, Roland Garros, que debía inicialmente disputarse del 24 de mayo al 7 de junio. Fue aplazado a unas nuevas fechas, probablemente del 27 de septiembre al 11 de octubre. Es así que la Federación Francesa de Tenis (FFT) anunció este jueves que va a “reembolsar todas las entradas ya compradas”. “La situación sanitaria actual ligada al COVID-19 y la amplitud que ha tomado esta pandemia originan incertidumbres para todos los eventos que reúnan público en todo el mundo”, subrayó la FFT, organizadora del torneo, en un mensaje enviado a todas las personas que habían comprado boletos para la edición 2020.

El tenis mundial está detenido desde principios de marzo y hasta al menos mediados de julio, incluida la cancelación histórica de Wimbledon.