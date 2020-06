El manager de Dimitrov encara al padre de Djokovic por acusar al búlgaro de la ola de contagios de COVID-19 en el ‘Adria Tour’

El mundo del tenis está en plena guerra y solo hay dos bandos: Dimitrov o Djokovic.

Cuando Grigor Dimitrov anunció su positivo en el test de coronavirus tras participar del Adria Tour, todas las críticas y ataques recayeron sobre Novak Djokovic.

El deportista es el organizador de la gira en la que, según las acusaciones, no existieron los controles sanitarios necesarios.

Hasta la fecha son ocho las personas que informaron tener COVID-19 tras estar en el torneo.

Además del búlgaro, tanto Nole como su esposa Jelena; los tenistas Borna Coric y Viktor Troicki; los entrenadores Marco Panichi y Cristian Groh; y el basquetbolista Nikola Jokic, figura de los Nuggets de la NBA, ya confirmaron que fueron infectados por el virus.

El bautizado como ‘NoleGate’ fue acumulando distintas declaraciones y acusaciones por parte de propios y ajenos al deporte de la raqueta.

Contraataque

Esta vez quien decidió a contraatacar fue Georgi Stoimenov, manager de Dimitrov, ante las palabras de Srdjan Djokovic, padre del número uno del mundo, que culpó al búlgaro de ser la fuente de contagios.

“Después de tres meses de aislamiento total, Grigor fue directamente a Belgrado. Ni en Belgrado, ni más tarde en Zadar, se le ofreció ni se lo obligó testearse de coronavirus”, expresó Stoimenov, en diálogo con el sitio tennis kafe, y cargó contra los organizadores del torneo de exhibición por los países balcanes.

De esta manera, el empresario explicó que su representado estuvo un tiempo prolongado aislado en Los Ángeles, lugar en el que pasó la mayor parte de la cuarentena, y luego voló directo a Europa para participar de la competencia a la que fue invitado.

“Los organizadores del evento son los únicos responsables del protocolo de salud del torneo y de crear las reglas a seguir. Grigor cumplió estrictamente todas las reglas impuestas por los organizadores y las leyes y regulaciones existentes al cruzar la frontera entre Bulgaria, Serbia y Croacia”, añadió.

Srdjan Djokovic había realizado una desafortunada defensa a favor de su hijo y apuntando directamente contra Dimitrov.

“El hombre (Dimitrov) llegó enfermo quién sabe de dónde y es como ocurrió. Creo que no es correcto que no se haya hecho la prueba aquí, sino en alguna otra parte. No creo que sea correcto. Causó un gran daño a Croacia, a nosotros como familia y a Serbia”, manifestó a la televisión croata RTL.

Por el otro lado, el ganador de 17 Grand Slams salió a disculparse de manera pública y le exigió a todos los espectadores que concurrieron al Adria Tour que se realicen los exámenes pertinentes para controlar su estado de salud.

“Lamento mucho que nuestro torneo haya causado daño. Todo lo que los organizadores y yo hicimos el mes pasado, lo hicimos con un corazón puro y con intenciones sinceras. Nos equivocamos y fue demasiado pronto. No puedo expresar lo mucho que lo siento por este y todos los casos de infección”, compartió en un comunicado en sus redes sociales.