Las dudas titánicas de Rafa Nadal ante un «calendario inasumible e inviable»

El exentrenador y tío de Rafa Nadal, Toni Nadal, ha concedido una entrevista a ESPN Tenis en la que ha apuntado que, tras la emergencia sanitaria del COVID-19 (con consecuencias como importantes permutas en el calendario de la ATP), el doce veces campeón en Roland Garros «está dudando sobre su regreso al tenis en el Abierto de Estados Unidos», subrayando que «el calendario, ajustado y comprimido, con las nuevas fechas» es «casi inasumible, en especial para los veteranos, que no pueden competir durante tantas semanas seguidas».

The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.

The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.

